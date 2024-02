– A Paksi Tavaszi Fesztivál egy teljesen új kezdeményezés, a célja, hogy tavaszra minden korosztály fel tudjon töltődni élményekkel – mondta Márkus Zalán, a Csengey Dénes Kulturális Központ igazgatója portálunknak a következő hétvégén kezdődő eseményről, amely számos színes programmal várja majd a látogatókat.

A Paksi Tavaszi Fesztivál nyitónapja, március 8-a a nemzetközi nőnap jegyében telik a Csengey Dénes Kulturális Központban. Az esemény Nyolc nő címmel egy kiállításmegnyitóval indul, majd délutántól kezdődően a szépészeti lehetőségek kapnak kiemelt szerepet. Lesznek nőnapi szépségápolási előadások, foglalkozások, termékbemutatók, kozmetikai és stílustanácsadás, aromaterápia, hajvizsgálat.

A napot Kepes András Két macska voltam kötetének könyvbemutatója zárja, amelyre online válthatnak jegyet. Ezt követően egy cseresznyési túrára invitálják a közönséget, amelyre közös szalonnasütéssel, némi forralt borral, teával készülnek a szervezők. Másnap, szombaton, a dunakömlődi faluházban tartanak egy családi délutánt, ahol gyermekeknek szóló foglalkozások, egyebek mellett papírszínház, mesefelolvasás, csillámtetoválás és kézművesfoglalkozások várják a kicsiket.

Izgalmas programok szépkorúaknak

A hétfői napot Márkus Zalán elsősorban a szépkorúak figyelmébe ajánlja, amikor is több, ennek a korosztálynak szóló előadást szerveznek, például a gondosóra programról, a rendőrség részéről arról, hogyan védjük értékeinket. A helyes, gyógyító táplálkozásról, az egészséges életmódra váltásról egy dietetikus tart előadást.

Lesz időseknek szóló filmvetítés: Deák Kristóf Az unoka című filmjét láthatják, amely a napjainkban jól ismert "unokázós" csalást mutatja be, a Forma 1 iránt érdeklődőknek egy technológiai, történeti előadással kedveskednek Wéber Gáborral, aki szól majd a sportág múltjáról, jelenéről és jövőjéről is. A napot egy beszélgetés zárja Jakupcsek Gabriellával, amelyre online váltható jegy. A népszerű műsorvezető azt igyekszik bemutatni az érdeklődőknek, hogy igenis lehet tartalmas életet élni 40, 50, 60 év felett is.

Kedden negyedórás, ingyenes masszázsra tudnak jelentkezni az érdeklődők, majd Szomoru Miklós angolkertész érkezik, aki a környezetbarát kertészkedésről, és a tavaszi feladatokról tart előadást. Este Cintányéros, cudar világ címmel operettestet tartanak a Fedák Sári Színház művészei, amely online váltható jeggyel látogatható.

Szerdán, március 16-án délután egy középiskolásoknak szóló rendhagyó irodalomóra lesz Böhm Gábor vezetésével, aki Szép Ernő: Emberszag, Ottlik Géza: Iskola a határon és Kertész Imre: Sorstalanság című művén keresztül mutat példákat történelemre az irodalomban és irodalomra a történelemben.

Aznap lesz még a Nefelejts Bábszínház előadása, Boribon kirándul címmel, amely Marék Veronika könyve alapján készült és amelyet online váltható jeggyel látogatható. A napot Badár Sándor standup esteje zárja, Miért pont Alaszka címmel, amelyre online vehető jegy.

Whiskey szeminárium és barber előadás

Csütörtökön Hahner Péter, a Rubicon Intézet főigazgatója érkezik egy izgalmas, színes Napóleonról szóló előadással. 17 órától Whiskey szemináriummal folytatódik a program, amelyre Dobos Dávid whiskey sommelier egy irányított kóstolóval fűszerezett előadással készül. A résztvevők egyebek mellett megismerkedhetnek a nemes ital történetével, fogyasztási szokásaival, az egyes márkák történetével.

Az előadás díjmentes, de a 8 tételből álló kóstolóra már jegyet kell váltani a résztvevőknek a kulturális központ titkárságán. A programot követően Tóth Zoltán férfifodrász, barber előadását hallgathatják meg a 21. századi férfi hajtrendekről, haj- és szakáll ápolási tippekről. A csütörtöki napot az Elefánt együttes két tagjának koncertje zárja, akik Felefánt néven a legnépszerűbb dalaikat tolmácsolják minimális hangszereléssel. A koncertre online vásárolható igen kedvező áru jegy.

Sportnaptól a kvízversenyig

A pénteki nap március 15-e a nemzeti ünnepé, így aznap városi ünnepségre várják a paksiakat a művelődési központ színháztermében. Szombaton délután folytatódik a tavaszi fesztivál, a Kisklubban a sószoba jótékony hatásairól beszélnek az Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány munkatársai, miközben Tavaszi zsongás, mozdulj velünk címmel több helyszínen szerveznek egész délutánt betöltő programokat a családoknak. A Csengey Dénes Művelődési Központ előterében egy helyi edzőterem, a G-Fitness szervez egészségnapot tanácsadással, sport bemutatókkal, gyermekfoglalkozásokkal, baba-mama tornával. Lesz még mesejóga, gyermek-elsősegélynyújtási tanfolyam.

Este a Medianai Tamburazenekar vendégeskedik a Csengeyben, a művelődési központ előterében adnak koncertet, ezúttal Hamvas Béla egyik legismertebb írását, A bor filozófiáját "festik meg" zenéjükkel. A koncert alatt a résztvevőket borkóstolóval várják. A program bár ingyenes, de regisztrációhoz kötött és miután a résztvevők száma korlátozott, érdemes minél előbb jelezni a részvételi szándékot a kulturális központ titkárságán vagy emailben. Ezt egy kétszáz kérdésből álló Tavaszi Kvíz követi háromfős csapatok részére. A szervezők összesen tíz csapat jelentkezésére számítanak. A nyertesek az élmény mellett értékes nyereményekkel is gazdagodnak.

Húsvéti foglalkozásokkal, gyermekkoncerttel zárul a fesztivál

Az utolsó napon, vasárnap – kicsit már a húsvét jegyében – tavaszváró családi- és gyermekprogramokkal készülnek a szervezők, egyebek mellett a Városi Múzeum és a Kincskereső Gyermekkönyvtár munkatársai. A húsvéti foglalkozások között rejtvények, kézműveskedés és tavaszköszöntő játékfűzés és baba-mama jóga szerepel. A napot és egyben a tavaszi fesztivált a Kalap Jakab zenekar folk-világzenét és a magyar hagyományokkal ötvöző bábkoncertje zárja.