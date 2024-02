Jól van az úgy! 1 órája

Törd össze, és apránként dobd a kukába!

A Föld gyomra mindent megemészt. Az emberi és állati tetemeket is, a PET-palackokat is, a radioaktív hulladékokat is. Csak az emésztés ideje változó: évekig, évtizedekig vagy évszázadokig tart.

Wessely Gábor Wessely Gábor

Mi lesz az azbeszttartalmú bontott építőanyagokkal? (képünk illusztráció) Forrás: MW

Az ember sok kellemetlen emészteni valótól megkímélheti a Földet. A módszer neve: környezetvédelem. Portálunkon nemrég Mauthner Ilona írt arról, hogy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara közreműködésével, évről évre összegyűjtik és ártalmatlanítják a lejárt szavatosságú vegyszereket, permetszereket. Az élet más területein is szervezhetnének ilyen akciókat! Például az azbeszttartalmú bontott építőanyagoknál. Kijelölhetnének egy napot, amikor a hulladékudvarokban leadható lenne a pala – amit egyébként nem vesznek át –, és onnan továbbszállítanák a lerakóba, illetve a megsemmisítés helyére. Sokan vannak minden településen, akik tetőt cseréltek, s évek óta kerülgetik a ház végéhez lecuccolt öreg sík- vagy hullámpalát, mert a saját költségen való elszállíttatást nem vállalják. (Mennyiségtől függően többszázezer forint.) Mi lesz az azbeszttartalmú bontott építőanyagokkal? A tapasztalt ács tanácsa: Törd össze, és apránként dobd a kukába! Nemrég szennyvízcsövet cseréltek K. Z. udvarában. Töprengett, hogyan szabadul majd meg a vén eternitcsőtől – mert az is azbeszttartalmú. De a kivitelezők tudták a dolgukat. Berakták az új műanyag csövet, félig betakarták, visszagörgették az árokba a régit, nagykalapáccsal apróra törték, és elföldelték. A Föld gyomra mindent megemészt.



