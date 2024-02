Az elmúlt év folyamatos küzdelem volt. Akárcsak a lakosság és a háztartások, az önkormányzat is küzdött az árakkal. Minden nap át kellett gondolni, mire mennyit költünk, és a jó gazda hozzáállását vártuk el az önkormányzati intézmények vezetőitől. Ésszerű gazdálkodást folytattunk, felelősségteljes döntések mentén – mondta az elmúlt évet értékelve Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. Hozzátette: a múlt évi költségvetés számai arról tanúskodnak, hogy sikerült jól gazdálkodni, hiszen az év végén egyetlen kifizetetlen számlája sem volt az önkormányzatnak. Emellett pedig számos beruházás megvalósult 2023-ban Dombóváron.

Új arculatot kapott két városrész

A városvezető kiemelte, hogy az előző évek a korábban megkezdett projektek befejezéséről szóltak, tavaly viszont már volt lehetőségük igazán nagyot álmodni. A leglátványosabb a Fő utcai, valamint az Ady utcai csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése volt, melynek nyomán új arculatot kapott a város az érintett településrészeken. A rekonstrukció több mint egymilliárd forintnyi kormányzati támogatással valósult meg.

Ezzel párhuzamosan elkezdődött az ipari park fejlesztése, ahol hat hektárnyi új területet vontak be, hat új területet alakítottak ki, a meglévő barnamezős ipari parkban pedig infrastrukturális fejlesztést végeztek. Ennek részeként új utak épültek, elkészült a közvilágítás, továbbá a zöldmezős részen kiépült a víz-, a szennyvíz-, a csapadékvíz-elvezetés. – Az első telekre már megérkezett a befektető, és abban bízunk, hogy nyárra az összes telket értékesíteni tudjuk – mondta a polgármester azt hangsúlyozva, hogy nemcsak a város, hanem a járás számára is fontos az új befektetők megjelenése, és az új beruházásoknak köszönhetően további munkahelyek létrejötte.

Hangsúlyt kap a sport

Az elmúlt év kiemelkedő beruházásai között említette Pintér Szilárd az Arany János téri orvosi rendelő teljeskörű felújítását, emellett utak, járdák kaptak új burkolatot, és gondot fordítottak a köztemetők rendbetételére is. Évek óta nagy hangsúlyt kap, hogy a nevelési és az oktatási intézményekben méltó körülmények között tarthassák a gyerekek testnevelés óráit. Ennek eredményeként a Tolna Vármegyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium egy multifunkcionális sportpályával gazdagodott, a Dombóvári József Attila Általános Iskolában egy új műfüves pályát adtak át, míg a Zöld Liget Tagóvodában új tornaszobában tarthatják a kicsik mozgásos foglalkozásait. A városban és a térségben élő óvodások emellett megújult, komfortosabb környezetben sajátíthatják el az úszás alapjait a tanuszodában, ugyanis 2024 elején újra indult az úszásoktatás és a babaúszás a Dombóvári Szivárvány Óvodában.

Folytatni szeretnék a beruházások sorát

Pintér Szilárd reméli, hogy idén tovább erősödik a beruházási hullám. Okot ad a bizakodásra, hogy a térségi sportcentrum kialakításához megvan a kiviteli tervek engedélye, az Építési és Közlekedési Minisztériumnak átadták a tervcsomagot, és reményeik szerint tavasszal megindulhat a beszerzési eljárás. Emellett beadták a város közúthálózatának fejlesztését célzó első csomagot, amely több mint tíz kilométernyi út felújítását foglalja magában, és a forrásigény meghaladja a 800 millió forintot. A szőlőhegyi kerékpárút második ütemének megépítése is tervben van, valamint a patakra tervezett híd is elkészülhet. Ezeken felül a járdák és a parkolók rendbetételét is folytatni szeretnék.

A polgármester elmondta, hogy a zeneiskola felújítására is beadtak egy kérelmet, és több köznevelési intézmény energetikai korszerűsítését tervezik. A 2024-2027-es időszakra jóváhagyott fejlesztési tervek egy 5,5 milliárd forintos keretet jelölnek meg infrastrukturális beruházásokra. Az összeg felhasználása várhatóan már idén elkezdődhet – tette hozzá Pintér Szilárd.