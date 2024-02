Bonyhád polgármestere, a VÖT elnöke kifejtette, az előző évekhez hasonlóan az idei költségvetés megtervezésekor is a takarékosságot és biztonságos működést tartották szem előtt. A VÖT esetében is elmondható, hogy minden ellátandó feladathoz biztosított a szükséges forrás, ami 2024-ben is kiegyensúlyozott működést tesz lehetővé – foglalta össze a társulás vezetője. Filóné Ferencz Ibolyától azt is megtudtuk, hogy a költségvetés elfogadásával egyúttal arról is döntöttek, hogy – 2023-hoz hasonlóan – négy alkalommal jelentetik meg a Völgységi Hírlevelet. A civil szervezeteket támogató közművelődési pályázatra pedig 3 millió forintot irányoztak elő.

Új idősotthon épülhet Bonyhádon – erről is döntöttek a VÖT ülésén. A képen Filóné Ferencz Ibolya bonyhádi polgármester. A szerző felvétele.

Új idősotthon épülhet

A költségvetés elfogadása mellett egy másik, jelentőségét tekintve szintén nagyon fontos napirendről is határoztak a településvezetők: döntöttek a Bonyhádi Gondozási Központ Idősek Otthonának bővítéséről, annak terveztetéséről. – Polgármesterként mindenki érzékeli a saját településén, hogy a népesség csökkenésén túl az inaktív korosztályokon belül a gyermekek és az idősek aránya kedvezőtlenül alakítja a magyar társadalom korfáját: a lakosság öregszik. A kormányzat átgondolt családpolitikai intézkedésekkel jelentős erőfeszítéseket tesz a tendencia megfordítására, amelyekkel egyelőre a folyamat lassítását érték el.

Ingatlant vásárolt az önkormányzat

Az idősek önellátási problémáinak megjelenésével a bentlakásos ellátásra egyre többen tartanak igényt, jelentős várólistával rendelkezik a társulásunk fenntartásban működő Idősek otthona is. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló épület további bővítése fizikai adottságok miatt nem lehetséges, valamint a Bonyhádi Gondozási Központ valamennyi ingatlana Bonyhád Város Önkormányzatának tulajdonában van ezért a képviselő-testület a Bonyhád, Szabadság utca 6. szám alatti ingatlan megvásárlása mellett döntött, az adásvételi szerződés aláírására 2024. január 23-án került sor – idézte fel a VÖT elnöke, majd hozzátette, az ingatlan egy nagyobb, 1300 nm-es területen fekszik, amelyen egy rossz állapotban lévő épület található. Az előzetes műszaki vélemények szerint költségkímélőbb lenne egy teljesen új épületben gondolkodni, ami kimondottan erre a célra épül, semmint az átépítés mellett dönteni. A munkálatok megkezdésekor több előre nem látható költség is felmerülhet.

Keresik a megfelelő tervezőt

– Ahogy decemberben tájékoztattam a társulást – folytatta az elnök –, a következő feladat a tervező beszerzése, amelyre a forrás rendelkezésre áll. A tanács felhatalmazta a társulás elnökét, hogy a határozati javaslat 1. számú mellékletében foglalt, legkedvezőbb árú árajánlat alapján szerződést kössön a Szászépterv Mérnökiroda Kft.-vel a Bonyhádi Gondozási Központ új Idősek otthonának tervezési feladataira. Az engedélyezési tervek 2024. december 20-ig, a kivitelezési tervek 2025. május 31-ig történő elkészítésére. Az említett két napirend mellett valamennyi, az ülésen tárgyalt előterjesztésnek zöld utat adtak szavazatukkal a településvezetők.

A tanácskozás ezúttal Závodon zajlott – László Attila polgármester felajánlásának révén. A VÖT nevében Filóné Ferencz Ibolya köszönte meg neki a szeretetteljes fogadtatást és a szívélyes vendégül látást.