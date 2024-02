Éves közgyűlését tartotta meg szombaton a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, amely egyben tisztújító ülés is volt, hiszen 24 év után leköszönt az eddigi elnök, Széles János. A nyugdíjba vonuló vezető beszámolt az elmúlt évben történtekről, valamint visszatekintett a vármegyei polgárőrszövetség élén eltöltött csaknem két és fél évtizedre.

Fotó: Kiss Albert

Mint megtudtuk, még három éve lett volna hátra az elnökségből, de úgy döntött, hogy visszavonul. Lemondásának okáról annyit mondott, a munkáján kívül önkormányzati képviselőként is tevékenykedett, és ezek mellett vezette hosszú évek óta a vármegyei polgárőröket is. Mint elmesélte tavaly, vagyis 64 éves korában volt először nyaralni, mert addig soha nem jutott rá ideje. Ezért is döntött a visszavonulás mellett, mint mondta, a továbbiakban a családjának szenteli idejét. Úgy gondolja, jöjjön egy következő, fiatalosabb „garnitúra", akik tovább viszik, még ha esetleg másképpen is képzelik a polgárőrség munkáját.

A vármegye településeinek háromnegyedén jelen vannak a polgárőrök

Az elmúlt éveket értékelve elmondta, amit lehetett, megtett a polgárőrségért. Amikor átvette az elnökséget, 24 éve 26 tagszervezettel rendelkezett a megyei polgárőrszövetség, mostanra már 72 működik, vagyis a 108 településből 72 helyen jelen vannak és közmegelégedettségre működnek. – Egyre nagyobb szükség van a civil szervezetekre, ezen belül a polgárőrségre is, amely a helyi rendőrségek kiterjesztett jobb kezeként működik, különösen tavaly december, azaz a polgárőrségről szóló törvény módosítása óta, amely új feladatokat, jogköröket ad számukra – fogalmazott.

– A polgárőrség „eszméletlenül sokat" köszönhet a magyar kormánynak az utóbbi 14 évben, technikailag, erkölcsileg és anyagilag. Adták a támogatást és elvárás csak egy volt, hogy a polgárőrség még aktívabban vegye ki a részét a közbiztonság fenntartásában – tekintett vissza az elmúlt évekre.

Mára a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének taglétszáma 1910 fő, a polgárőrök tavaly 199 377 óra szolgálatot teljesítettek védve ezzel közösségük, településük, az ott élők értékeit. A vármegyében a tagegyesületek összesen 55 gépjárművel, 30, többségében elektromos motorral, 75 hagyományos és egy elektromos kerékpárral rendelkeznek. A dunaföldvári egyesület egy vízi járművet és 2 éjjellátó kamerát is használ.

A szolgálatokat az egyesületek gépjárművekkel, motorokkal, kerékpárral, lóháton, vízi járművel és gyalogosan teljesítették. A szolgálatok légi irányú elősegítése érdekében 2018-tól a vármegyei szövetség egy nagy teljesítményű drónt üzemeltet, az egyesületeknél jelenleg 38 drón található, amelyek száma folyamatosan bővül – ismertette a szakmai hátteret a távozó elnök.

Valamennyi polgárőrnek megköszönte munkáját ez elnök

Úgy fogalmazott, hogy ezeket az eredményeket nem a saját sikerének tekinti, annak a csaknem kétezer embernek köszönhető, akik ingyen, szabadidejükben dolgoznak, ki-ki a maga településén, mindent megtéve a közbiztonság érdekében. – Én ezekre az emberekre vagyok igazán büszke, akik megteremtették az országos polgárőrség hírnevét, előttük kell megemelni a kalapot – hangsúlyozta Széles János, aki valamennyiüknek megköszönte a munkáját.

Váradi Balázst, a Magyarkeszi Polgárőr Egyesület vezetőjét választották meg a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnökévé, a leköszönő Széles János helyére. Mint az új vármegyei elnök lapunknak elmondta, új feladatára elsősorban nem címként, hanem egyfajta szolgálatként tekint. A most megválasztott vezető társainál is ezt igyekezett tudatosítani, hogy együtt, kellő alázattal végezzék feladatukat, segítsék a vármegye polgárőr szervezeteinek munkáját.

Új helyre költözik a polgárőrség elnöksége

Úgy fogalmazott, hogy folytatják a Széles János által megkezdett feladatokat, ezek közül legfontosabb a polgárőrök képzése, kiemelt partnereik, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a tűzoltóság segítségével. Ide sorolta a speciális, Szekszárdon működő motoros és a Várdombon szolgálatot teljesítő lovas tagozat képzését is. Folytatná a polgárőrszervezetek technikai felszereltségének bővítését, korszerűsítését is, különös tekintettel további drónok beszerzésére és az ezek használatát megcélzó oktatásra.