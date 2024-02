Elkészült a járdafelújítás az Újtemplom utcában a Tolnai út és az Ady Endre utca közötti szakaszon, Pakson. A munkák nyomán a Szentlélek templomnál lévő gyalogátkelőhelyet okoszebrává alakították. Térköves járdakapcsolatokat építettek ki a gyalogos átkelőhelyek megközelítéséhez, a megvilágításhoz egy új oszlopot és új lámpatest helyeztek ki, továbbá megtörtént egy meglévő lámpatest cseréje is. Emellett egy SafeCross okoszebra rendszert alakítottak ki – számolt be közösségi oldalán Szabó Péter. Paks polgármestere hozzátette: remélik, hogy a beruházás által biztonságosabb átjárást sikerül biztosítani a katolikus templom és az érintett buszmegállók megközelítéshez is.

Miért volt szükség a beruházásra?

Szabó Péter polgármester a pénteki helyszíni szemlén a munkák előzményeiről elmondta: mivel a Kishegyi út mellett az Újtemplom utca vezeti le a forgalmat a lakótelepről, valamint itt található a Szentlélek templom is, ezért jelentős a jármű- és a gyalogosforgalom egyaránt. Az okoszebra kialakításával növekszik a közlekedésbiztonság.

A polgármester a TelePaksnak elmondta, hogy számos fejlesztés történt az elmúlt öt évben a hetes körzetben, ezt szeretnének folytatni ebben az esztendőben a Vadász utca rekonstrukciójával. Kitért arra is, hogy városszerte törekszenek a rossz állapotú utak, járdák felújítására a műszaki osztály által megállapított prioritási sorrendben. Kiemelte, hogy az okoszebrák kialakításánál, az átalakítandó gyalogátkelők kiválasztásnál fő szempont volt, hogy mennyire forgalmas az adott hely, illetve van-e a közelben közintézmény, elsősorban oktatási-nevelési. Mivel ezeken a helyeken lassan megvalósul az elképzelés, kiterjesztik más, az Újtemplom utcaihoz hasonlóan nagy forgalmú utcákra.

Hol folytatódnak az útfelújítások, korszerűsítések?

Leber Ferenc alpolgármester, a hetes választókörzet önkormányzati képviselője arról beszélt, hogy a járda térköves felújításával és az okoszebra kialakításával egy komplex fejlesztés valósult meg, amely kapcsolódik az Ady Endre utca végén korábban kialakított buszos megállási, parkolási lehetőséghez. Az alpolgármester elmondta, hogy az érintett szakaszon található buszmegálló is megújult. Jelezte, hogy dolgoznak a helyi járatok útvonalán fekvő új megállóknál a szilárd burkolat kialakításán, jelenleg az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás zajlik.

Arról is tájékoztatott, hogy szeretnék a Vadász utcától az Alkotók útjáig tartó járdaszakaszt is korszerűsíteni a közeljövőben, és akkor a Kodály Zoltán utcától az Alkotók útjáig az Újtemplom utca minkét oldala fel lesz újítva. Hozzátette, hogy szeretné, ha megvalósulna a Kölesdi út és az Elkerülő út találkozásánál az egyébként komoly költségekkel járó átalakítás körforgalommá, amihez reményei szerint közelebb visz a Vadász utca felújítása idei évi tervezésének megindítása.