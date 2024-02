Gondosan összeállított ütemterv szerint, utcáról utcára, lakótelepről lakótelepre haladtak a szakemberek vetési varjak fészkeire vadászva Szekszárdon még a múlt héten. A hét harmadik munkanapján álltak neki a varjúfészkek eltávolításának, és a munka csütörtökön is folytatódott. Reggel nyolc óra után nem sokkal, a Kölcsey utcában emelkedett az emelődaru kosara a magasba. Az első napon csak a 160 lakásos épület környékén tizenhat fészket sikerült leszedni a fák ágairól, összesen pedig több, mint ötvenet.

Vetési varjak fészkei egy szekszárdi fán. Fotó: Mártonfai Dénes

Szélmalomharc a varjúfészkek leszedése

Bár, a város vezetői nem igazán tudnak mást tenni, mint eleget téve a lakossági kéréseknek, engedély birtokában leszedetik a vetési varjak fészkeit, ez nem igazán szerencsés megoldás. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője azt mondja, Dombóváron – és az ország más településein is – hasonló történt néhány éve. Akkor a Tolna vármegyei városban egy-egy nagy telepből legalább négy-öt létesült városszerte és a varjak az eredeti helyre is visszatértek a fészkeik eltávolítását követően. Tavaly már 164 fészekkel.

A szakértő azt is elárulta portálunknak, hogy Dombóváron megfigyelhető egy olyan tendencia is, amely szerint a madarak kolónia szerű csapatokban, a település más részeit „foglalták el”.

A varjak tehát nem valószínű, hogy ezt követően eltűnnek Szekszárdról. Sokkal valószínűbb, hogy az eddiginél sokkal nagyobb területen szétszóródva építik majd újjá a fészkeiket. Ráadásul, abban az esetben, ha a fészkeket úgy vágják le a fákról, egyrészt a fáknak nem jó, másrészt a vágáslapból a következő tavaszra kinövő sarjágak tökéletes fészekhelyet jelentenek a visszatérő varjaknak.

A vetési varjak ellen csak az összefogás segíthet

A szakértő szerint a legnagyobb probléma, hogy a varjak természetes élettereit gyakorlatilag elpusztítja a civilizáció. A mezőgazdaság számára egyre nagyobb területeket vonnak be a szántóművelésbe, eltűntek varjak számára fontos gyepes, legelős táplálkozó területek, és az emberek kivágták azokat az erdőfoltokat, ahol ezek a madarak évtizedek óta fészkeltek. Az MME szóvivője azt mondja, a hazai vetési varjú populáció a kétezres évek előtt még elérte kettőszáz-ötvenezer párt, az ezredfordulóra viszont a madarak száma mintegy huszonháromezer ezer párra csökkent, és az akkor bevezetett védelem hatására napjainkra is csak harmincezer párt tesz ki. Ezért is kellett védetté nyilvánítani a vetési varjakat.

Fotó: Mártonfai Dénes

A csökkenő számú erdős terület következményeként a varjak nem tudnak mást tenni, mint egyszerűen olyan helyeken keresnek menedéket, ahol még vannak fák, és bőséges táplálék is a közelben. Ezek a területek pedig egyre gyakrabban esnek egybe azokkal, ahol az emberek élnek, azaz a településekkel. Így tehát két dolgot tehetünk, vagy megtanulunk együtt élni ezekkel a madarakkal, vagy széleskörű összefogással megpróbálunk számukra olyan területeket „felajánlani”, ahol nem háborgatjuk őket. Orbán Zoltán szerint ehhez a mezőgazdászok, a településvezetők, a politikai döntéshozók és természetesen a lakosság közös munkájára lenne szükség.

Elméleti szinten létezik megoldás, kérdés működne-e

Orbán Zoltán azt mondja, létezik egy, az MME kutatói által kidolgozott elvi megoldás a településekre beköltözött vetési varjak kivezetésére, vagyis elméletben van megoldás a varjak távoltartására, de gyakorlatban azt még idehaza senki nem próbálta ki. A szakértő szerint az érintett önkormányzatoknak ki kellene jelölniük egy, a lakott területtől távolabb eső erdősávot. Oda kellene kihordani a település zöldfelületeinek gondozása közben nagy számban keletkező, a varjak számára „aranyat érő” kisujjnyi-mutatóujjnyi vastagságú, 40-60 centiméter hosszú fészeképítő gallyakat akár éveken át.

Emellett a téli időszakban úgynevezett „rostalja” magtörmelékkel akár etetni is lehetne a varjakat, hogy oda szokjanak. Ezt követően – különösen ha néhány varjú már az új, számukra kijelölt területen kezdett el fészket rakni – lehetne folyamatos munkával eltávolítani a belvárosi részekről a nem kívánt fészkeket annak reményében, hogy a madarak a már megismert, nem zavart területre költöznek át.

Orbán Zoltán azt mondja, ez a módszer működőképes lehet a varjak távol-tartására, mert – amint a szakértő fogalmazott – „a mostani helyzet, hogy sem a lakott területen, sem az agrártájban nincs megtűrve, nincs helye, azaz egyesek szerint teljes egészében el kellene tűnni egy fajnak, nyilván nem lehet reális forgatókönyv.“