A település rendkívüli módon fejlődött az utóbbi időben

Szedres történetének egyik legnagyobb beruházását adták át tavaly. Az alapoktól újjáépített Kulturális Központ 845 millió forintból készült el és nyerte el végleges, mai formáját. A központ alapkövét 2022 márciusában tették le, ahol Horváth István, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a település az elmúlt időszakban rendkívüli módon fejlődött, ugyanis az egész közösségi infrastruktúra újjá született.

– A templom, az iskola, az óvoda, mind-mind megújultak. A Kulturális Központ létrehozásával egy 840 négyzetméteres, teljesen új, többszintes intézmény jöhetett létre. Az épületben található egy 156 főt befogadó színházterem színpaddal, egy 45 fős konferenciaterem, illetve különböző közösségi tereket alakítottak ki – két előadótermet és egy klubszobát –, ahol a különböző civil szervezetek, mint a nyugdíjas klub vagy a diákszínpad mind otthonra leltek. A beruházás száz százalékban Magyarország kormányának a támogatásával valósult meg – tájékoztatta lapunkat Kovács János polgármester.

Egy év alatt készült el a Kulturális Központ

Az alapkő letétele után 2022 áprilisában kezdődött meg az építkezés, és 2023 júliusában nyerte el végleges formáját az épület, amit augusztus óta a helyiek nagy szeretettel használnak is.

– Ennek a közösségi térnek köszönhetően van egy hely, ahol az emberek összejöhetnek, találkozhatnak és minőségi időt tölthetnek együtt. Kulturális és közösségi programokat szervezünk folyamatosan. Fontosnak tartom ezeket az összejöveteleket és közösségi programokat, hiszen ezek mind okot adnak egy kicsit az ünneplésre is. Az ünnep pedig erősíti a közösségi érzést, az összetartozás érzését, amire mindig nagy szükségünk van. A tavalyi évben Humorestet, Karácsonyváró koncertet és egy zenés előadást is szerveztünk, utóbbin Kautzky Armand és Udvarhelyi Boglárka léptek fel. A közeljövőben is lesz két előadásunk, február 16-án vidám farsangi operett- és nótaestet szervezünk, március 8-án Nőnapon Kossuth Gergő, Bel Canto Énekművész köszönti a szebbik nemet.