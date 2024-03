Házi jellegű sonkából, füstölt áruból, töpörtyűből, szalonnából, kolbászból bőséges volt a kínálat a szerdai piac napon. A vásárlók inkább csak nézelődtek, érdeklődtek az árak felől. A házi sonka kilója változatos, 3500 forintról indul a kínálat.

A szokásos kínálatban nem volt változás: paprika, (1600 forint, kilója) paradicsom, (600-700 forint) petrezselyem (700 forint), sárgarépa (400 forint), káposztafélék (400 -700 forint), burgonya (350-420 forint), savanyú káposzta. Az árak sem változtak az elmúlt hetekben.

Újdonság volt viszont, hogy a dióbél kilóját nagyon barátságos áron kínálta egy termelő. A töredezettebb változatot mindössze 1500 forintért, a szép, nagy szemű dióbelet pedig 3500 forintért.

Nagy volt tavaszi virágokból is a kínálat, nárcisz, jázmin és barka volt minden harmadik asztalon. Vettek is belőle, főleg a barka fogyott. Ennek ára továbbra is drága, 4-5 szálért 800-1000 forintot kértek

Medvehagymát – csokrokba kötve – többen is kínálták, jellemzően egy nagyobb csokorért 400 forintot kértek.