Tavasszal megjelennek a kerékpárosok, ami az autósoktól fokozott figyelmet igényel. Fontos, hogy a kerékpárosok gyakran lassabban haladnak, ezért türelmesnek kell lenni velük. Ahelyett, hogy dudálnánk rájuk, inkább előzékenységre lenne szükség, meg arra, hogy biztosítsuk a megfelelő helyet az úton. A bicikliseket tisztelettel kellene kezelni. Ők is jogosultak az úton való közlekedésre, és ahol nincs kerékpárút, ott bizony civilizáltan illik közlekedni mellettük is. Azt kívánom, hogy egy olyan világban éljek, ahol nincsenek agresszív sofőrök. Tudatosítani kell magunkban, hogy a kerékpárosokat ugyanolyan bánásmód illeti meg, mint bármely más járművezetőt, ők nem a szükséges rossz, a zavaró tényező. A közös úton való közlekedés során fontos az empátia és az együttműködés is.

Szerintem a kerékpárosoknak biztonságban kellene érezniük magukat az úton, az autósoknak meg segíteni őket ebben, mégpedig felelősségteljes közlekedéssel. Esetleg néhanapján kiszállhatnának az autóikból, és bringára pattanhatnának ők is.

Nem árt emlékeztetni magunkat, hogy az autóval való közlekedés során kibocsátott gázok károsítják a környezetet, hozzájárulnak a légszennyezéshez és az üvegházhatású gázok koncentrációjának növekedéséhez. A biciklizés környezetbarát alternatívát kínál az autózáshoz képest. A kocsival szemben a kerékpározás csendes, környezetbarát és egészséges módja a közlekedésnek, ezért is jobb lenne, ha minél többen bringával közlekednénk, főleg ha egy kisvárosban vagy faluban élünk.