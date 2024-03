110 ÉVE a Sió időszerű átalakításával kapcsolatos tervekbe engedett betekintést a Tolnamegyei Közlöny 1914. március 15-i száma. „A munkálatok tervezete a következő: A Siót, amely eddig percenkint 24 köbméter vizet vezetett le, 50 köbméter viz levezetésére kell kibővíteni. A fenékszélesség most 6-10 méter, a viz színe pedig 14 méter, a kibővítés után a két szélesség a mostaninak a kétszerese lesz, a mai 2 méteres vízmagasság pedig 3 és fél méterre emelkedik. Ennek eredménye az lesz, hogy a Sióban 2 hajó kitérhet egymásnak és a Balaton vize sohasem emelkedik a megengedett vízmagasság fölé. A mélyítési és szélesítési munkálatokat három helyen kezdik meg: Szekszárdnál, Simontornyánál és Ozoránál.”

110 ÉVE még javában dívott a párbaj, mint vitás ügyek „elintézésének” módja. A Tolnamegyei Közlöny 1914. március 15-i száma azt közölte, hogy dr. Goldfán Mihály és dr. Balog Sándor dombóvári ügyvédek kardpárbajt vívtak. „Dr. Goldfán Mihály könnyű természetű sérülést szenvedett, ellenfele pedig sértetlen maradt. A párbaj oka heves összeszólalkozás volt.”

110 ÉVE Miklósi Ödön szekszárdi festőművész tanulmányútjáról adott hírt a Tolnamegyei Közlöny 1914. március 15-i száma. „A festőművész közel egy év óta tanulmányúton van a művészet hazájában: szép Olaszországban. Hosszabb ideig tartózkodott Rómában, Velencében és Nápolyban. Mint értesülünk, májusban hazajön Szekszárdra, hogy közönségünk arckép megrendelésének eleget tehessen. Őszre Párisba megy hosszabb tartózkodásra.” Utóbbi terv papíron maradt, hiszen 1914. július 28-án kitört az első világháború...