Jeruzsálemben, ahol Jézus majd kétezer éve megtette az utat a Golgotára, ma ezrek zarándokolnak a Keresztúton, s a feltámadást együtt ünneplik sok vallás hívői. Húsvét üzenetében mi, folytatja a lelkész, elsősorban keresztyénként találunk magunkra és társakra. De mindegyik krisztushívő felekezet, az összes ábrahámi vallás, amelyik vallja, hogy Krisztus nem csak fölöttünk, hanem mellettünk van, s bennünk is munkálkodik, ilyenkor egy irányba tekint, reménységgel, hittel és szeretettel.

Sok nyitott életű ember fogadja be az isteni közelséget

Üresek a padsorok Szekszárdon a református templomban, amikor Kaszó Gyula lelkésszel az elvilágiasodott húsvét igazi üzenetéről, a nagyböjt jelentéséről, nagypéntek felemelő mélységéről és a feltámadás reménységéről, az örökélet tündökléséről beszélgetünk. Vasárnap viszont sok nyitott életű ember fogadja be itt azt az isteni közelséget, amelyet az ünnep is jelent. Figyel arra az üzenetre, amelyet az Úristen a szentíráson keresztül küld mindenkinek.

A nagytiszteletű úr családjával együtt lesz a templomban, a gyermekeivel is együtt az úrasztali közösségben. Utána folytatódik a húsvét családi asztalnál, ahol ezen az ünnepen lelkész-tanoncok is lesznek, akik a teológiáról jönnek, hogy a templomban ők is hirdessék az igét, hogy Krisztus feltámadt.