Második születésnapját ünnepelte vasárnap a Hóci parti termelői és közösségi piac, így a sok-sok árus mellett a kísérőprogramok is magas színvonalat képviseltek Bogyiszlón, a Holt-Duna partján. A hangulatfelelős az ország legismertebb utcazenész bandája, a Band Of Streets volt, az ünnepi menüt pedig akár a Bogyiszlói Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület standjánál is meg lehetett vásárolni, ahol – mi sem természetesebb – bogyiszlói birkapörköltet és tejfölös kalácsot kínáltak.

Az ország egyik legismertebb utcazenész bandája, a Band Of Streets felelt a hangulatért

A gyerekeket ugrálóvár és ringlispíl várta, de akár tókerülő kincskereső túrának is neki lehetett vágni, amely nemcsak természeti látnivalókat, hanem az élővilágot bemutató kártyákat is tartogatott. Aki viszont inkább négy keréken járta volna be a környéket, az az Offroadka-Land közreműködésével ezt is megtehette.

Videónkkal az ünnepi forgatagból adunk ízelítőt.