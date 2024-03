– Tisztújítást tartanak?

– Pont most, hétvégén volt itt Bonyhádon a közgyűlés, mely a jelöltlistát véglegesítette. Áprilisban fognak szavazni majd az új presbitériumok.

– Hány esperesjelölt van?

– Kettő. De én nem vagyok köztük.

– Miért?

– Kilenc év elég volt. Nálunk hatévenként van általános tisztújítás, a helyi, gyülekezeti szinttől az országos vezetésig. Az elődöm pont egy ciklus közepén ment nyugdíjba, így én három plusz hat évig szolgáltam esperesként. Most döntenem kellett, mert nem egyemberes már a feladat. Szeptembertől a gimnázium iskolalelkésze is vagyok, és a fiatalok megszólítását, gyülekezetbe való behívását mindennél fontosabbnak tartom.

– Hogyan lehet őket megszólítani a mai, kütyüs világban?

– Nem könnyű. Van ugyan bennük kíváncsiság, érdeklődés a lelki dolgok iránt, ám a klasszikus értelemben vett közösségi lét idegen számukra, hiszen rengeteg időt töltenek a virtuális világban. Viszont, ha bekerülnek egy valós csoportba – tavaly is szerveztünk egy ilyen hétvégét, melyen ötvenen vettek részt –, remekül érzik magukat.

– Meg kell tanítani őket együtt lenni, megismerni, elviselni egymást?

– Erről van szó. Meg a kommunikációról. Leülni egymás mellé, és beszélgetni…

– Fenyegetik az embert, az emberi kapcsolatokat az okos eszközök, a mesterséges intelligencia?

– A fenyegetettség, a veszély valós. Azon kell iparkodnunk, hogy ne tűnjön el, ami emberi. Mert a mesterséges intelligencia, miközben sok mindenre használható, mégiscsak egy programokon, összegzéseken alapuló rendszer. Sablonos, érzelemmentes, kiszámítható. Ám az emberi kapcsolatok, viselkedésmódok nem kiszámíthatóak. Az ember ember általi megismerése nem gépesíthető.

A templom előtt, a közösségi ház udvarán

Forrás: A szerző fotója

– Közeleg az ünnep, a húsvét. Az ezzel kapcsolatos gondolatai is mások a 21. század emberének, mint a korábbi korokban élőknek voltak?

– Minden változik, sok minden válik felszínesebbé, mint azelőtt. Mi az élet? – tesszük fel a kérdést, ha feltesszük egyáltalán, és eszünkbe jutnak a születés és halál közötti utunk állomásai, útitársai. Pedig az élet ennél jóval többről szól. Vannak mélységei és magasságai, melyeknek a felfedezésére időt kell szánnunk. És Istenre kell találnunk! Akkor is, ha sikeresek vagyunk valamiben, és akkor is, ha veszteségek, fájdalmak érnek bennünket. Az erőtlenség, a gyengeség mélyén is ott találjuk Istent, aki segít. Ha nyitott füllel, nyitott szívvel vagyunk képesek megérezni, megtapasztalni Isten dolgait, jó úton járunk. Ő Jézus kereszthalálánál is jelen volt.

– És a feltámadásánál is…

– Igen, ez a lényeg: a húsvéti öröm. Hogy a mélyre zuhanás, a halál nem a vég, mert követi az új élet, a felemelkedés. A kereszt érthetetlen, elfogadhatatlan a feltámadás nélkül. De ha van feltámadás, értelmet nyer minden. Egyszer csak átmenetileg eltűnök, aztán együtt lehetek Istennel, örökre. Ez a teljes élet.