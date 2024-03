A Komáromi János által kitalált és vezetett „tóksó” első részében többek között szó esett az ifjabbik Kalotás fácánkerti kisgyermekkoráról, a tolnai iskolás évekről, a pécsi egyetemi időszakról, de a beszélgetés elsősorban a filmekről és a zenéről folyt. Csaba 22 évesen nyerte el az első filmzenei díját, azóta több mint hatvan alkotáshoz írt zenét, amelyek között több is nemzetközi elismerésben részesült. Csabáról hamarosan részletesebben is írunk, amiből az is kiderül, hogy ő mivel járult hozzá a vívó Szilágyi Áron legutóbbi olimpiai aranyérméhez.

A két Kalotás, Zsolt (balról) és Csaba volt a beszélgetős műsor vendége. Fotó: Mártonfai Dénes

Csaba édesapja, dr. Kalotás Zsolt – aki lapunkban is sokszor szerepelt már – a természetvédelem elismert szakembere, a(z etikus) természetfotózás egyik hazai úttörője, nagy öregje, számos nagy sikerű könyv szerzője. Azt mondta, hogy sok minden volt már életében, de leginkább természetfotósnak tartja magát. A nyugdíjasan is aktív szakember – mostanában rovarokkal, lepkékkel is sokat foglalkozik – munkásságát rengeteg elismerés övezi, az Év természetfotósa díjtól a legnagyobb természetvédelmi kitüntetés, a Pro Natura díjon át a legutóbbiig: nemrég egy lepkefajt is elneveztek róla. Az est során számos fotóját is megcsodálhatta a közönség, de szó esett a természetfotózás kulisszatitkairól és több vicces sztori is elhangzott.

A tóksó vége szomorúbbra sikerült, a klímaváltozásra vonatkozó kérdésre azt válaszolta: a már elkezdődött, visszafordíthatatlan folyamatok súlyos terhet rónak a jövő nemzedékre és az egész élővilágra.