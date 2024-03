– Hogyan jött az ötlet? Eleve író alkat, vagy felkérésre készítette a településtörténeti kötetet?

– Könyvet felkérésre nem tudnék írni – mondja Lovász Zsolt, aki megírta Iregszemcse történetét. – Azt kutatom, azt vizsgálom, ami engem is érdekel. Iregszemcsén törekedtem megismerni szolgálati helyem történetét, s ez ösztökélt a kutatómunkára. Nem azzal a céllal kezdtem neki, hogy településtörténeti könyv szülessen, hanem csak elkezdtem rendezni a plébánia irattárát, ahol rengeteg forrásanyagot találtam. Eredetileg az anyagok egybeszerkesztése, beköttetése volt a szándékom, ám menet közben problémákat, pontatlanságokat, tévedéseket, ellentmondásokat vettem észre itt is, ott is, és nekiálltam kibogozni a kusza szálakat. Ennek hatására nőttön-nőtt a terjedelem. S végül könyvvé vált. Másokkal is megosztani, közreadni, ennyi volt a célom. Ahogy Albrecht Dürer írta: „Nincs más szándékom, mint azt a csekély értelmet, amit Istentől kaptam, és amit szorgos igyekezettel megszereztem, híven továbbadni azoknak, akik vágynak erre a tudásra, és nem tudnak semmi jobbhoz hozzájutni.”

– Mennyi időt vett igénybe mindez?

– Iregszemcsére 2017-ben kerültem, és 2023-ig szolgáltam ott. A plébánia irattárát 2018 júniusától néztem át. Akkor döbbentem rá, hogy mennyire gazdag a község múltja. Elsőként a középkori plébánosok rövid életrajza ragadott meg, majd a mára már elpusztult, de egykor Iregszemcse területén létesült középkori falvak összetettsége. A településtörténet írásának végül 2019 májusában álltam neki. Nagy lökést adott a kutatásomnak, amikor 2022-ben rendeztem a plébánia egykori könyvtárát, és újabb fontos információk kerültek elő. Még 2023 januárjában is találtam izgalmas, felhasználandó dokumentumokat. A kötet összeállításában és az anyaggyűjtésben sokat segített dr. Gazda István tudománytörténész, továbbá felesége, Gazdáné Szczaurski Ágnes, illetve Riczel Etelka olvasószerkesztő. A könyvbemutatóra 2023. január 27-én került sor az iregszemcsei Bartók Béla Művelődési Házban, nagy érdeklődés mellett. Elfogyott mind a 250 példány, s azóta már két utánnyomás történt.

Néha nemet mondani is képes Lovász Zsolt 1985-ben született Pécsen. Pappá is a baranyai megyeszékhelyen szentelték 2010-ben. Iregszemcsei szolgálati helyére 2017 augusztusában került, ahová az akkori megyéspüspök, Udvardy György nevezte ki plébániai kormányzónak. Az új püspök, Felföldi László áthelyezte: 2023. február 1-jétől hosszúhetényi, majd augusztus 1-jétől pécsváradi plébános lett. Abban a térségben összesen 15 kistelepülés lelkipásztori szolgálatát látja el, s emellett tanít a pécsi ciszterci gimnáziumban. A közéletiségről az gondolja Szent Pál apostol szavaival, hogy „Minden szabad (nekem), de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épületes.” Vagyis a célja: megfelelni Isten elvárásainak és megfelelni a lelkiismerete parancsának. Szolgálni akarja az embereket, szabadon, de úgy, hogy bizonyos helyzetekben nemet mondani is képes legyen. Kutató és publikáló alkat. Iregszemcsén településtörténeti könyvet írt. Emellett természetkedvelő. Kevés szabadidejében szívesen járja a plébániájához közeli, mecseki erdőket.

– Tehát egyértelmű volt a siker…

– A sok munka és ima meghozta az eredményt. Előtte minden este azzal a gondolattal feküdtem le: „Istenem, alig várom, hogy a könyv megjelenjen. Mennyei Atyám, mikor fog a könyv kijönni a nyomdából?” Az Úr útjai valóban kifürkészhetetlenek. Ő azt is tudta, hogy a könyv megszületése egybe fog esni új plébánosi kinevezésemmel. Felföldi László püspök atya Iregszemcséről Hosszúheténybe helyezett át. Búcsúzásom alkalmából a helyi elöljáróktól „Iregszemcse község hitéletéért és kultúrájáért végzett kimagasló munkájáért” feliratú díszoklevelet kaptam.

– Jelenlegi szolgálati helyén is foglalkozik kutatómunkával?

– Foglalkozom kutatómunkával, de ez elsősorban teológiai témájú. Egyszerre tanulmányozom a liturgiatörténetet, az egyháztörténelmet, illetve a szentíráshoz kapcsolódóan az ókori kelet történetét. Remélem egyszer e kutatásaimból is könyv születik.

– A közéletiség mennyire jellemzi önt? Mennyire kell – lehet – egy papnak bekapcsolódni a helyi közéletbe, netán a politikába?

– Napi politikával sohasem foglalkoztam, és nem is fogok. Nagyon távol áll tőlem. A helyi közéletbe csak annyira szoktam bekapcsolódni, amennyire az az evangélium terjesztését szolgálja. Például megemlékezés nemzeti ünnepeinken, köztéri szobormegáldás vagy közösségi alkalmakon való részvétel.

– Hogyan néznek ki mindennapjai? Kevés a pap, ön mennyire leterhelt?

– Összesen 15 helység lelkipásztori szolgálatát látom el Pécsvárad és Hosszúhetény térségében. Emellett hitoktatok és misézek Pécsen, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában, illetve hétfőnként járok a Ciszterci Nevelési Központba. A hittanosaim hetedikesek és nyolcadikosok, akiknek ószövetségi és újszövetségi ismereteket adok át. Nagyon sokat autózom a falvaim között, továbbá kellő időt fordítok az irodai munkára, a szellemi felkészülésre, az imádkozásra és az erdei sétákra.