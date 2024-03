A szabadságharc hőse, Forster Antal még nem töltötte be tizennyolcadik életévét, amikor is 1848-ban honvédnak állt. A magyar szabadságért harcolt, túlélte a csatákat és a megtorlás időszakát. Nyughelye szülőfalujában, Györkönyben, a Temetőkertben, a ravatalozó közelében található. Nemrég Lieszkovszky Larion hadnagy és Perger Zoltán tartalékos hadnagy, a Tolna Megyei Toborzó Iroda két tisztje közreműködésével megtörtént a sír felújítása, környezetének rendbetétele. A karbantartásban részt vállalt Rácz László nyugalmazott repülő ezredes is.

Braun Zoltán is megkoszorúzta Forster Antal sírját

Fotó: Fotó: Molnár Gyula

Mindezek után szerdán délután zajlott le, katonai tiszteletadással, a sír újraszentelése. A helyszínen a Tolna Megyei Területvédelmi zászlóalj tartalékos katonái álltak díszőrséget, két hagyományőrző nemzetőrrel együtt. Elsőként Braun Zoltán polgármester köszöntötte a nyughelyhez érkező közönséget.

A szabadságharc nálunk tartott a legtovább

Ezt követően Demeter Attila alezredes, kiemelt főtiszt emlékezett a szabadságharc és forradalom időszakára. Az MH Területvédelmi Erők Parancsnoksága, Társadalmi Kapcsolatok Erők Parancsnoksága és Hadisírgondozó Főnökség képviselője egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy most hőseink emlékeinek adózunk, azoknak, akik több mint százhetvenöt évvel ezelőtt fogtak fegyvert a magyar ügyért.

– Egyszerre ünnep ez nekünk és egyszerre megemlékezés is – hangsúlyozta a szónok. – Ünnepeljük a forradalom kitörését, amely népünk szabadságáról, az osztrák járom összetöréséről szólt, ugyanakkor megemlékezünk mindazokról, akik részt vettek ebben a harcban, akik életüket és vérüket adták a magyar szabadságért. A mi harcunk tartott a legtovább. A magyar fiatalok igyekeztek érvényt szerezni a híres tizenkét pontnak, jogokat, önállóságot követeltek.

Demeter Attila hozzátette: – Emlékezésünket annak a Forster Antal honvédnak a sírja mellett tartjuk, aki Györköny szülötteként 1831-ben látta meg a napvilágot. 1848-ban alig tizenhét évesen, önként vonult be honvédnek a forradalmi seregbe és lett a Dunaföldváron szerveződő, 41. honvéd zászlóalj tagja. 1850-ben szerelt le egy korábban szerzett sérülés következtében és 1885-ben, ötvennégy éves korában temettette el szülőhelyén, itt ezen a helyen felesége. Az alezredes végül megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a dicső őrök emlékei az utódokra maradjanak.

A sírnál Takács Tamás ezredes, a Tábori Püspökség lelkészi karának vezetője mondott áldást, majd Kasza Gábor evangélikus lelkész tartott áhítatot. A helyi óvodások szavalata után a Györkönyi Pincehegyi Cimborák énekeltek alkalomhoz illő katonadalt. A tisztelet koszorúit Braun Zoltán, illetve a Magyar Honvédség képviseletében Demeter Attila és Vass Zoltán alezredes, a Tolna Megyei Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka helyezte el a nyughelynél.

A rendezvény a helyi Tolnai Lajos Művelődési Házban folytatódott. Itt dr. Hermann Róbert tartott előadást A forradalom hősei címmel.