A székely szabadság napja, mint ismert, a Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-i határozata alapján minden év március 10-én megtartott emléknap. A székelység összetartozásának napján, Pakson Orbán Attila a Tolna vármegyei Közgyűlés alelnöke és Bándi Imre, az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének (EMTME) elnöke mondott köszöntőt.

Fotó: Molnár Gyula

Orbán Attila ünnepi beszédében megemlékezett a székely vértanukról – Bágyi-Török János kollégiumi tanárról, Martonosi Gálffy Mihály ügyvédről, és Nagyváradi Horváth Károlyról – akiket a Makk-féle összeesküvés 1854. március 10-én végezték ki a marosvásárhelyi Posta réten, akik – ahogy fogalmazott – az elbukott 1848-as forradalom és szabadságharc lángját akarták újra fellobbantani. – Számunkra ez a nap nem csak a közös emlékezés napja, de egyben az összetartozásé is, a tudatos, közös fellépésé, a nemzeti önrendelkezés jegyélben. A Tolna vármegyei Közgyűlés alelnöke szerint ez a nap a megemlékezésen túl sokat segít a székely identitásuk megőrzésében is.

Az ünnepi műsorban közreműködött az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének tánccsoportja, valamint a Két KissZ együttes. Miként lapunk is megírta, az EMTE tánccsoportja egy tagjának hirtelen rosszulléte miatt félbeszakadt a rendezvény. A táncos éppen küküllőmenti táncokat mutatott be tánctársaival, amikor összeesett. Mentőt és mentőhelikoptert is hívtak hozzá, amely a Táncsics-parkban szállt le.