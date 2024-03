A teveli Szentháromság templomot 1797-ben építették az akkori teveliek, 2023 nyarán pedig megkezdték a templom felújításának munkálatait: vonóvasakkal összehúzatták a templom falazatát, megerősítették a tetőszerkezetét, valamint új cserép héjazattal látták el. Új lett az esővíz elvezető csatorna és a villámvédelem is. A templomot Felföldi László pécsi megyéspüspök most vasárnap az ünneplőbe öltözött tömeg előtt megáldotta, és ünnepi szentmisét tartott. Tele volt az Isten háza, az emberek együtt imádkoztak.

Megerősítették a templomot

Az ünnepi eseményen Fazekas Attila, Tevel polgármestere beszédében elmondta, hogy amikor 2022-ben elküldte levelét a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi felelős államtitkárságára, rajta kívül senki nem hitt abban, hogy segítséget kapnak a templom felújítására. Végül három részletben érkezett támogatás az államtitkárság jóvoltából. A teveli és a településről elszármazott lakosok példátlan támogatását, összefogását is maga mögött tudhatta, hiszen rengeteg pénzadomány érkezett a Tevel Községért Alapítvány erre a célre elkülönített alszámlájára.

– A legfontosabbat sikerült teljesítenünk, hogy a jelenlegi állapot ne romoljon tovább, sőt, az új tetővel már teljesen más képet kapunk távolról templomunkról. A következő lépés a homlokzati repedések eltüntetése, a festés és a külső-belső lábazat felújítása, renoválása lenne – tette hozzá.

Megmaradt a német közösség

Az eseményen felszólalt Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Beszédében elmondta, öröm számára, hogy a Tolna vármegyeieken és a tevelieken kívül Székelyföldről is érkeztek ünneplők az eseményre. Szerinte ha van ünnep, ha van közösség, kitartás és hagyomány, akkor meg is tudunk maradni. Igaz ez a német közösségre, amely annak idején Tevelre költözött, nagy templomot emelt; és így maradt meg a kétezer éves kereszténységünk is. Hozzátette: mint ahogy a mai nap is bizonyítja, a hagyomány él, és az érték megmarad.

Ünnepre készül a nemzet

Potápi Árpád János államtitkár a teveli Szentháromság-templomban elmondta, ünnepre készül a nagyvilág, benne a katolikus keresztények, hiszen hamarosan itt a húsvét, a feltámadás ünnepe. É ünnepre készül a nemzet is, hiszen március tizenötödikén 1848-49 hőseire emlékezünk a következő héten. Hozzátette: a mai napon emlékeznek azokra a székely vértanúkra is, akik 1854 március tizedikén adták az életüket a magyar függetlenségért, a székely nép önrendelkezéséért. – A mai napon Marosvásárhelyen remélhetően több tízezren gyűlnek össze, hogy emlékezzenek a vértanúkra, minden székely ősükre – mondta.

– Mindannyian emlékezünk, illetve hálát adunk a templom felújításáért, mert nyugodtan mondhatjuk, ez is egy csoda. Mindennapi csoda ugyan, de olyan csoda, amely velünk történik meg. Ezt a templomot, mint ahogy többször elhangzott, köszönjük meg német őseinknek, köszönjük meg azoknak a régi tevelieknek, akik ezt a települést a török után újra létrehozták, nem csak házakat emeltek, nem csak templomot, hanem hazát teremtettek újra ezen a földön. És mi, székelyek, felvidékiek is adjunk köszönetet a templomért, hiszen mi is újhazára leltünk benne – hangsúlyozta.

Megerősítették a templom népét

Potápi Árpád János hozzátette: a templom nem csak egy épületet jelent, nem csak köveket, nem csak téglákat, nem csak az oltárt, hanem jelenti azt a közösséget is. – Amikor a templomot megerősítettük, abban bízva tettük, hogy a közösséget, a templom népét is megerősítettük – emelte ki Potápi Árpád János. Azt is elmondta, hogy a Teveli Szentháromság- templom felújítása tovább folytatódik, azt teljes mértékben megújul.

Az eseményen tiszteletét tette még Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi főosztályvezetője, Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke, Propszt János, a Teveli Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Böjte Csongor, Tevel testvértelepülésének, Csíkdánfalvának a polgármestere, Pál József, Tevel plébánosa. Az ünnepi eseményen közreműködött a Csíkdánfalva templomi kórusa, a Teveli Székely Kör és az Eppel János Német Nemzetiségi Egyesület kórusa.