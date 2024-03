Átadták a Tisztes Polgár kitüntető címeket Pakson a március 15. alkalmából rendezett délutáni ünnepségen. Mielőtt átnyújtották volna az elismeréseket, Szabó Péter polgármester mondott beszédet. Kiemelte, hogy ha az 1848-as forradalom és szabadságharcra gondolunk, eszünkbe juthatnak helyek, híres emberek, városok, de ezek csak adatok, melyek nem adják vissza a forradalom valódi lényegét, értékrendjét, lelkületét. Mert legalább szimpatizálnia kell a forradalommal annak, aki rá akar eszmélni a márciusi ifjak lelkületére. Az elnyomott ember szabadságvágyára, a kifosztottak mindent elsöprő bátorságára, az ifjak lendületére és a tapasztaltak bölcsességére, a tiszta szívűek bátor hazaszeretetére és a nemzeti összefogás felemelő, megtisztító, új utakra vezető örömére.

Hozzátette, hogy minden forradalom valami újat hoz, olyat, ami nem teljesen kiszámítható, ami ugyanakkor mégis megnyitja a fejlődést, növekedést, gyarapodást a társadalom széles rétegei előtt. Paks pedig most olyan változás részese, amely gyökeres átalakulást hoz. Ami csak akkor lesz siker, ha befogadják és megélik a változást, amelyből fejlődő, gyarapodó, települést építenek egymásnak és a jövő nemzedékének. – Ez viszont csak azzal az értékrenddel, belső tartalommal sikerülhet, amit a márciusi ifjak szívéből tanulhatunk. Most lesz igazán szükség bátorságra, alázatra, önmérsékletre, összefogásra, városunk önzetlen szeretetére, a jövőnket megvédő, bölcs döntésekre, ugyanakkor emberi értékeink védelmére is – hangsúlyozta Szabó Péter.

A Tisztes polgár kitüntetés idei díjazottjai Kern Tatyjana, az Orosz Honfitársak Koordinációs Tanácsának elnöke és Ujvári Dávid táncpedagógus, a Tűzvirág Táncegyüttes tánckarvezetője, koreográfus.