A testvérvárosok kinyilvánítják, hogy a múltat tisztelik és méltóképp megőrzik, közös programokkal és látogatásokkal ápolják a székely kultúrát és hagyományokat, a magyar nemzeti értékeket. A jelenben támogatják és segítik az egyének, a szervezetek és társaságok virágzó, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatait. A jövőben – új utakat is keresve – szorgalmazzák a művelődés, a kultúra, a sport, illetve a gazdaság területén a kétoldalú kapcsolatok kialakítását és erősítését.

A szerződő felek jelen okiratban foglaltakkal egyetértve megerősítik a tíz éve létrejött partnerkapcsolatukat, hozzájárulva ezzel a nemzeti identitás és összetartozás megszilárdításához – ezt állt abban a szerződésben, amelyet Filóné Ferencz Ibolya Bonyhád és Mik József, Borszék polgármestere írt alá március 15-én a völgységi városban.

– A mai nap több szempontból is jeles ünnep számunkra. Nem csak azért, mert 1848. március 15-én – az európai forradalmi hullám részeként – Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött a forradalom. Hanem azért is, mert éppen tíz évvel ezelőtt fűztük szorosabbra kapcsolatunkat Borszékkel a testvértelepülési szerződés aláírásával – fogalmazta meg Filóné Ferencz Ibolya. Majd kifejtette, a dokumentum csupán egy jelkép, egy eszköz, amely azt hivatott kifejezni, amit a lelkünk mélyén, szívből érzünk. Ez pedig az országhatárokon átívelő hazaszeretet, a nemzeti összetartozás semmihez sem fogható, nagyszerű érzése.

Büszke vagyok rá, hogy a Hargita megyei, gyönyörű és vendégszerető fürdővárossal is ez az érzés erősíti a kapcsolatunkat. Ebben nagy szerepe van Mik József polgármester úrnak – emelte ki Filóné Ferencz Ibolya. A két település jó együttműködése – folytatta beszédében Bonyhád polgármestere – nem csak rendezvényeken, vagy a maihoz hasonló ünnepségeken nyilvánul meg. A tíz év során többször volt alkalmunk találkozni. Amikor a hosszú utazás során végre Székelyföldre érünk a szívünk mindig valahogy másképp dobban. Csodálatos és egyben megunhatatlan érzés. Székelyföld – az ősi, a varázslatos, minden alkalommal új arcát mutatja számunkra.

Fotó: Ruip Gergő

Annak is örülök, hogy a hivatalos programok mellett mindig tudunk kötetlenül, jó hangulatban szót váltani egymással. Hogy ott tudjuk folytatni a beszélgetést, ahol legutóbb abbahagytuk. Hiszem, hogy ettől és egymás kölcsönös tiszteletétől, megbecsülésétől lesz élő és jól működő egy testvérvárosi kapcsolat. Isten éltesse a borszéki és a bonyhádi embereket, a két város együttműködését. Még sok szép évet kívánunk magunknak – zárta köszöntőjét Filóné Ferencz Ibolya.