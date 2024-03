A tavalyi, pári felvonuláson bemutatkozott a bíróné és a bíró is (Beküldött fotó)

Szerencsére van mire alapoznunk, hiszen településünkön komoly hagyományokkal rendelkezik a Pári Szüreti mulatság, illetve a hozzá kapcsolódó helyi búcsú is. Máig emlékezetes számomra a harminc évvel ezelőtti, első felvonulás, amikor is a pári emberek újra felvették népviseletüket és felidézték táncaikat, dalaikat. Akkoriban a helyi roma közösség is felvonult. A múlt évben Pincehelyről érkező magyar tánccsoport is színesítette a programot. Tavaly együtt ünnepeltük német testvértelepülésünk, Burgstädt küldöttségével. Ebbe a városba telepítettek ki egykoron sok pári németet, innen ered a kapcsolat és barátság. Az ünnepi misét Felföldi László püspök celebrálta.

Mindezen eredményekből erőt és ihletet merítve készül a Pári Kulturális és Hagyományőrző Egyesület nemzeti ünnepünk megünneplésére. Március 15-én az óvodásokkal együtt zajlik a megemlékezés, melyen a tervek szerint Glück Róbert polgármester is beszédet mond. Az április 11-én tartandó Költészet Napja alkalmából az egyesület új elnöke, úgy is, mint a pári könyvtár vezetője, rendezvényt szervez az intézményben Szülőföld, szülők szeretete a Tolna vármegyei költők verseiben címmel. Ugyancsak áprilisban várja az érdeklődőket a helyi – szintén tradicionális – Bormustra, elismerve a kiváló pári borászok munkáját.

– Új hagyomány teremtését is tervezzük – folytatta Cs. Mayer Katalin. – Ezen szándékunkat fémjelezné a TrachtTag, vagyis az a Népviseleti Nemzetiségi Nap, melyen bemutatnánk a pári sváb, továbbá a beás, valamint a környékünkön élő magyar viseleteket. Ezt a kezdeményezést német kórusok fellépésével színesítenénk, illetve konyhaművészeti bemutatóval fűszereznénk. Ügyes asszonyaink bemutatnák a rétes nyújtását, a punya, azaz a cigány kenyér készítését és a regölyi pereckalács sütését. A rendezvény látogatói meg is kóstolhatják majd ezeket a finomságokat. Szeretnénk bevonni nemcsak a helyi, hanem a Tamási Aranyerdő óvodásait is egy bemutató erejéig. Ezt a programot, melynek keretében a nebulók német nemzetiségi táncokat adnak elő, Viszti Patrícia, az intézmény Páriban élő óvónője kezdeményezte.

Örömmel nyugtázzuk, ha a program résztvevői közül minél többen népviseletet öltenek, legyen szó kendőről, szoknyáról vagy tutyiról. Ehhez kapcsolódva várunk a pári családoktól olyan régi fényképeket, melyeken a helybeliek népviseletben szerepelnek. A könyvtárban, avagy a Teleházban gyűjtendő fotókból kiállíást kívánunk rendezni. Anyák Napján megköszöntjük az édesanyákat, megtartjuk a Gyermeknapot, de férfiakról sem feledkezünk meg, miután Apák Napja is szerepelt a tervek között.

A Márton-napot az óvodásokkal együtt ismét az egész falut megmozgatva szeretnénk megrendezni. Ápolni kívánjuk a jó kapcsolatot az egyházzal, a helyi német és roma kisebbségi önkormányzatokkal, s nem utolsó sorban a szintén frissen megalakult Vidékünkért Ifjúsági és Polgári Közösségfejlesztő Egyesülettel. Hiszen célunk ugyanaz: élményt adni az itt élő embereknek, tartalmasabbá tenni a közösségi életet. S ezzel valamennyien csakis gazdagabbá válhatunk.