Borsos áron kínálják a borovi fenyő köbméterét. Felezettként (hánccsal együtt darabolva a lap) 430-440 ezer forintba kerül. A puha fának számító boroviból készült bútorok árát ezért megkérik, de a minőség is jó. Tegyük hozzá, ennél jóval drágább faipari alapanyagokat is kínál a piac. Például a tölgyfa köbmétere nagyjából 1,1 millió, de az kemény fa, és az abból készült bútor tartós, mondhatni örök élet meg egy nap.

Fotó: Ingatlanbazár

Kezdőknek is

A borovi fenyővel a hobbi bútorkészítők is próbálkozhatnak, mert könnyű, egyszerűen kezelhető, jól megmunkálható, formázható. A kész bútort szesz- vagy vizes bázisú lakkal ajánlott lekezelni. Előbbinek köszönhetően az egyébként is jellegzetes színű, erezetű borovi fenyő idővel sötétebb, vöröses árnyalatot kap, úgy, hogy közben a fa eredeti mintázata is megmarad.

Persze mégis jobb lesz az eredmény, ha bútorasztalos keze munkáját dicséri a szekrény, a komód, a tálaló, az asztal – mindez készíthető boroviból is, ami ráadásul a lucnál jóval csomómentesebb anyag, már ha osztályon felüli minősítésű. A tiszta boroviból előállított bútor azonban nagyon drága: a bútorasztalosok gyakran azzal trükköznek, hogy leginkább a frontokhoz és az oldalakhoz használnak borovit, a többi mehet lucból is. Az is lényeges, hogy a nyers fából készült bútor könnyen szétreped. Ezért csakis több hétig szárított faalapanyagot érdemes megmunkálni –tájékoztatta az Ingatlanbazárt Boldizsár Dezső bútorasztalos, a Natúrfa fenyőbútor üzletvezetője.

Mitől borovi?

A borovi elnevezést a közönséges erdei fenyő (Pinus sylvestris) kapta. Nálunk nem terem meg, viszont a hideg éghajlatot kedveli. A borovi nagyon lassan nő, és minél hidegebb helyen termett, annál jobb, sűrűbb a szálszerkezete. A szibériai borovi például keményebb fának számít, kiváló bútor készülhet belőle.

Felhasználhatósága inkább beltérre ajánlott: tartós fa, ami benti használatra is felületkezelést igényel. Ez lehet natúrlakkozott, vagy színre pácolt. Gyorsan szárad, és tartóssága miatt az épületasztalos iparban is kedvelt: küszöb, ablakkeret, vakpadló készül belőle. De alapanyagként ismert a papír- és cellulóziparban, továbbá csomagolóanyagként. Sokrétűen felhasználható, környezetbarát anyag, amivel talajtakaró mulcsként is találkozhatunk.

Kültérre nem ajánlott

Kifejezetten puha, gyorsan kopik, és ráadásul a különféle korhasztó gombák, rovarok is könnyen megtámadják. Ennek kivédésére a faanyagot legtöbbször különféle vegyi anyagokkal telítik, így tartva távol a fanyűvőket. A tartósság fokozásában a lakkozás, pácolás segíthet, de az időjárási körülményeknek sokáig még így sem tud ellenállni a borovi.