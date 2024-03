A Tesco február végén zárult nagyszabású nyereményjátékában hat hét alatt 166.888 blokkot töltöttek fel a vásárlók, akik közül 4205-en összesen több mint 60 millió forint értékben nyertek vásárlási utalványokat. A játék az ország mind a 197 Tesco áruházának vásárlóit, valamint az online szolgáltatást használókat is megmozgatta. A legtöbben Szegedről, Budapestről, Békéscsabáról, Debrecenből és Nyíregyházáról vettek részt, az 5 fődíjas egyike pedig a bonyhádi Tesco szupermarketben kiállított blokkal vihette el az 1 millió forintos főnyereményt.

Az egész országot megmozgatta a Tesco január 15. és február 25. között zajló nyereményjátéka, amelyben az egy alkalommal minimum 8000 forint értékben vásárlók vehettek részt a pénztárnál kapott blokkjuk adatainak megadásával. Magyarország mind a 197 Tesco áruházának vásárlói szerencsét próbáltak, így végül 166.888 feltöltött blokk közül került ki az a 4205 nyertes, aki összesen több mint 60 millió forint értékű vásárlási utalvánnyal gazdagodott. A Tesco Otthonról szolgáltatás használói közül 2820-an játszottak összesen 6645 darab blokkal.

Hat héten át hetente összesen 500 darab 5000, 175 darab 25.000 és 25 darab 100 ezer forint értékű vásárlási utalványt sorsolt ki az áruházlánc. A főnyeremény pedig 5 darab egymillió forint összértékű utalvány volt. A fődíjat a nyertesek a bonyhádi, a dunaharaszti, a kaposvári, a szegedi, illetve a szolnoki üzletekben kiállított blokkal vitték el.

– A bonyhádi nyertesnek, Lillának az áruházi vásárlás hozta meg a szerencsét. Három gyermek édesanyjaként gyakran vásárol nálunk, nyereményéből a gyermekeinek – akik közül a legkisebbel még gyesen van – vesz majd ajándékot, valamint a család számára vásárol majd élelmiszert. A Tescónál ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy azoknak is biztosítsuk az olcsó bevásárlás lehetőségét, akik nem vettek részt játékunkban, vagy nem kedvezett nekik a szerencse. Vásárlóinkat egész évben számos kedvezménnyel várjuk árgaranciás, bomba- és Clubcard-áras kínálatunkon keresztül – mondta Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője.

A legaktívabbak a szegedi Tesco Extra vásárlói voltak, akik összesen 5237 blokkal vettek részt a játékban – ez az összes feltöltés több mint 3 százalékát teszi ki. Őket követik a top játékosok sorában a Budapest Váci úti és Fogarasi úti Tesco Extra, a békéscsabai hipermarket, a debreceni Tesco Extra, valamint a nyíregyházi hipermarket vásárlói.

A statisztikák szerint a játékosok legnagyobb része a nyereményjáték első és utolsó hétvégéjén töltötte fel a blokkokat, közülük jónéhányan a nagyobb esély érdekében több alkalommal is. 252-en többször is nyertek: 5-en négyszer, 19-en háromszor, 228-an kétszer. Egy vásárló pedig az egyik héten három különböző értékű utalványt is elvitt.