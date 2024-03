Maláti István vette át az egyesület nevében az ajándékot Czikk Lászlótól (Beküldött fotó)

Történt ezt azért, mert a tengelici csapat immár harminc éve hűséges vásárló, nem pártolt el a cégtől.

– Ahol emberi kapcsolatok is vannak, ott megjelenik az igény, hogy egymás megbecsülésének is a jelét adjuk – nyilatkozta lapunknak Czikk László, a vállalkozás tulajdonosa, aki ezután egy hasonlattal élt. – Adva van egy virágos váza és egy virágos kert. A virágvázában gyakran kell cserélni a virágot, a kertbe viszont, ha jól választunk, elég csak egyszer elültetni egy rózsatövet és az kiszolgál egy fél emberéletet. Ezzel arra kívánok utalni, hogy van, amikor kifizetődő befektetés a hűség, ami a tengelici egyesületet is jellemzi. Hadd tegyem hozzá, ez nem az első hűségbónusz hal horgászegyesületek számára és nem is az utolsó.

Maláti István egyesületi elnök hozzátette, hogy az említett kapcsolat valóban több, mint üzleti. Nagy öröm számukra a köszönettel nyugtázott ajándék, az uszonyosok pedig már bele is csobbantak tengelici egyesület tavába.