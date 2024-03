Heberling Tibor szeretné a települést még élhetőbbé tenni

Az első és legszembetűnőbb változás a település bejárata mellé épített hatalmas Decs felirat, ami méltó módon üdvözli a településre látogatókat. A falu elején található méretes fal március elsején nyerte el végleges formáját, a helyiek legnagyobb örömére. – Mióta polgármester vagyok, az volt az egyik legnagyobb vágyam, hogy Decs felirattal köszönthessük a faluba érkezőket – mondta a helyi polgármester, Heberling Tibor. – Sajnos kellett hozzá jó pár év mire kitaláltuk, hogy nézzen ki a végleges formája, végül idén januárban végre megszületett az ötlet.

A Sárköz fővárosa címhez méltóan, a helyi hagyományoknak megfelelően építették meg, apatini cserép került fel korona kötésben az építményre. A ragalját szintén sárközi stílusban deszkázták be, és a felirat mellé Decs címerét is felhelyezték. A falat kizárólag helyi vállalkozók építették, a betűket maga a polgármester rajzolta meg. – Az egyik képviselőm ötlete alapján egy kicsit előrébb kerültek a betűk a falhoz képest, így hamarosan sor kerülhet a felirat LED-del történő kivilágítására is, ennek köszönhetően pedig este is jól látható lesz majd. Úgy gondolom így válik egészen egyedivé a vármegyében.

A vállalkozókkal sikeresek

Márciusban kerekasztal-beszélgetésre invitálta a polgármester a helyi vállalkozókat. Heberling Tibor az eseményen kiemelte, hogy a vállalkozásoknak kulcsszerepük van a helyi gazdaság növekedésében és a közösség életminőségének javításában. Továbbá bemutatta a település sikeresen lezárt pályázatait és a jövőbeli fejlesztési terveit, amelyek a vállalkozások számára is nagy lehetőségeket rejtenek magukban.

Ezek a tervek magukban foglalják az infrastruktúra-fejlesztéseket, a helyi szolgáltatások bővítését és a település turisztikai vonzerejének növelését. A falu vezetése elkötelezett a helyi vállalkozások sikere mellett, és aktívan együttműködnek velük az elkövetkező időszakban is annak érdekében, hogy számukra is támogatást biztosítsanak. A vállalkozók és a település vezetése közötti együttműködés kulcsfontosságú a közösség jövője szempontjából, nyomatékosította a polgármester.

A rendezvényen Heberling Tibor büszkén tudatta a jelenlévőkkel, hogy a tavalyi évben újból megalakult a Decsi Polgárőr Egyesület, idén pedig hivatalosan is megkezdte a működését. – Az önkormányzat a polgárőrséget egy Suzuki Swift személyautóval támogatta, valamint az országos szervezettől két robogót kaptak. Irodaépületet a felújított faluházban biztosítottunk a számukra. A szervezet vezetőjének Almási Sándort választotta a közgyűlés. Jelenleg több mint tíz taggal működik, a legfiatalabb polgárőr még egyetemista, a legidősebb pedig nyugdíjaskorú.

Ápolják ar író emlékét

A község önkormányzata március 18-án tartott megemlékezést a nemrégiben elhunyt Czakó Gábor Kossuth- és József Attila-díjas íróról, kritikusról, nyelvrégészéről, aki 82 éves volt.

– Czakó Gábor Csaba emlékére egy platánfát ültettünk el a faluház mellé, illetve egy megemlékező műsort tartottunk, amin Eppel Kata, Nemes András és Decsi-Kiss János működtek közre.

A nemzet művésze 1942-ben született Decsen. A Pécsi Tudományegyetemen 1965-ben szerzett jogi diplomát, ezt követően 1972-ig jogászként dolgozott. Antall József miniszterelnök tanácsadója volt, 1997-től 2001-ig a KDNP képviseletében az MTI tulajdonosi tanácsadó testületének tagjaként dolgozott. A Magyar Művészeti Akadémia tagja volt 2007-től. Az önkormányzat a művész tiszteletére, születésének évfordulóján emléktáblávál szeretne tisztelegni munkássága előtt.

Az összeállítás megjelenését támogatta Decs Község Önkormányzata. A cikket Farkas Eszter újságíró írta. A fotókat Makovics Kornél fotós készítette.