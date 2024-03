A hidegebb napok lassan végre a hátunk mögött maradnak, és az évszakok váltakozása újra életre kelti a természetet, végre lassan újra itt a tavasz is, hogy megújítsa ruhatárunkat és feldobja kicsit stílusunkat. Az őszi-téli réteges öltözködésben is találunk kreativitást bőven, de mennyivel egyszerűbb, kényelmesebb és színpompásabb tavaszi ruháink viselése, ugye? Íme néhány kiemelkedő trend, amelyek idén virágba borítják a divatvilágot is.

Íme, mutatjuk 2024 legmenőbb tavaszi divattrendjeit. Forrás: Instagram

Leleplezzük a tavasz divattrendjeit: a Peach Fuzz az év divatszíne

– Nemrég kihirdették a 2024-es év divatszínét, ami a Peach Fuzz névre hallgat, ezt a lágy barackrózsaszínes árnyalatot már sokkal korábban láthattad a királyi család női tagjain – hangsúlyozta Paksi Éva, stílustanácsadó. A romantikus Peach Fuzz kifinomult és visszafogott, ugyanakkor vintázs hangulattal áraszt el bennünket.

Ássuk most bele magunkat kicsit, hogy mit is érdemes beszereznünk idén tavasszal. Ha már a vintázs életérzésnél tartunk, ne felejtsük el áttúrni teljes gardróbunkat, akár családtagjaink ruháit is, hiszen nincsen új a nap alatt, tökéletes példa erre a farmert farmerral viselet. Arról nem is beszélve, hogy mindezt a fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében is tesszük.

Egy időre mondjunk búcsút a szűk daraboknak, mert nadrágok tekintetében a bővebb szabású, laza formák illetve a trapéznadrág hódít majd. A '80-as évek trendje, a blézer-farmer kombó is gyakran szembejöhet velünk az utcán. Ne felejtsük el, hogy a klasszikus kék árnyalatok mellett a szürkével és a fehérrel is kísérletezhetünk.

A pisztácia, és a visszafogott világoskék szín is népszerű lesz

A fent említett barackos árnyalat mellett a fagylaltra emlékeztető pisztácia, és a visszafogott világoskék is népszerűségnek örvend majd, ezek a kellemes és lágy árnyalatok, frissességet és könnyedséget kölcsönöznek a viselőnek. Nagy szerepet kapnak továbbá a virágminták – melyek egyfajta romantikus érzést hoznak majd a ruhatárunkba –, a hálós anyagok, a csipke és a fémes árnyalatok. A könnyed légies fehér mellett, a komoly fekete is szerepet kap. A nagy visszatérők sorát a pólóing vezeti, amely egy sportosan elegáns, ikonikus fazon. A bevállalósabbak kísérletezhetnek tollas ruhadarabokkal, vagy akár áttört anyagokkal is.