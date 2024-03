Kiss Róbert Richárd Prima Primissima-díjas újságíró volt Potápi Árpád János vendége Dombóváron – osztotta meg közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Mint azt írta a Retro Rádió vasárnap délelőttönként hallható műsorában Magyarország tájait, városait és azok értékeit mutatja be. A látogatás alkalmával Pintér Szilárd polgármester vezette őket körbe.

Fotó: Facebook

Felkeresték a Szigeterdőt, a Fekete István Múzeumot, illetve megtekintették a Vasúttörténeti Múzeumot és Mukit, a mozdonyt. Emellett a Rákóczi túrós lepényt is megkóstolták Gábor Sándor cukrászmesternél és gyulaji erdőtben is jártak – mondta el a honatya. Hozzátette, a remények szerint Dombóvár és környéke áprilisban mutatkozhat majd be a Retro Rádió műsorában.