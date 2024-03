Imádják a betegei 6 perce

Dr. Győri Gábor hamarosan székhelyet vált

Több mint három évtizeden át, egészen pontosan harminchat évig gyógyította a gyerekeket Szekszárdon és tavaly óta már Decsen is. Hamarosan viszont székhelyet vált Dr. Győri Gábor. A sokak által kedvelt szakember augusztustól már csak Pakson lesz elérhető. Oda költözött ugyanis egy ideje és ezzel együtt a jövőben munkát is csak ott vállal majd. Azt mondja, nagyon jól esik neki, hogy naponta több tucat telefonhívást kap, a tolnai vármegyeszékhelyen és a Sárköz fővárosában élő betegeitől, akik mind sajnálkoznak az "elvesztése" miatt. Ő viszont túl van már a hatvanon, így nagyon megterhelő lenne neki naponta – akár többször is ingázni – Szekszárd, Decs és Paks között.

Bencze Péter Bencze Péter

Nyáron végleg bezárja a szekszárdi és a decsi praxisát Dr. Győri Gábor. Fotó: Mártonfai Dénes

Reggel nyolctól Szekszárdon, majd délig órától már Decsen fogadja a kis betegeket Dr. Győri Gábor minden páratlan pénteken. Ilyenkor, tél végén, tavasz elején különösen sok a munkája, a gyerekek körében csúcssebességgel terjed az influenza és más vírusok. De nem csak a vármegyeszékhelyen és Decsen gyógyít Dr. Győri Gábor, ötödik éve már, hogy helyettesítőként ugyanígy tesz Pakson is. Mivel két esztendeje már abban a városban él, most úgy döntött, több mint három évtized után beszünteti a szekszárdi, valami a tavaly óta átvett decsi praxisát, és felhagy a naponkénti ingázással. Több, mint három évtizedig gyógyított szekszárdi gyerekeket Különösen hangozhat, de Dr. Győri Gábor azon szakemberek közé tartozik, akik még a múlt évezredben kezdtek gyógyítani. Egészen pontosan 1988 volt az az esztendő, amikor a szekszárdi Balassa János Kórház gyermekosztályára került. Ott öt évig, 1993-ig dolgozott, majd "kiment" házi praxisba. Azóta is ugyanazon a helyen fogadja a betegeket, a Béri Balogh Ádám utcában, egy négyemeletes bérház földszintjén alakította ki a rendelőjét. Azt mondja, öt éve dolgozik helyettesítőként Pakson is. Kettő éve pedig már ott is él. Van olyan nap, amikor az atomvárosból reggel Szekszárdra utazik rendelni, majd a műszak végén hazamegy, délután pedig ismét autóba ül, hogy a decsi praxist lássa el, és mindezek után végül, Paksig kell vezetnie, hogy hazaérjen. Ez a napi, akár többszöri ingázás pedig már sok neki mind időben, mind pedig energiában. Amint portálunknak fogalmazott, túl van a hatvanadik életévén, így muszáj odafigyelnie már magára is. Dr. Győri Gábor neve fogalom a szülők körében Dr. Győri Gáborhoz csak Szekszárdon 1100 betegkártya tartozik és szinte mindig vannak szülők és gyerekek a rendelője várótermében. A kicsikkel hihetetlenül jól bánik, és az anyukákhoz, apukákhoz is van pár jó szava. Az elmúlt évtizedekben újságcikkek és televíziós riportok százaiban bizonyította, hogy gyakorlatilag nincs olyan panasz, vagy tünet, ami alapján ne tudna tűpontos diagnózist felállítani, majd megkezdeni a segítségre szoruló páciensei gyógyítását. Mindezeknek is köszönhető, hogy a neve valóságos fogalom a szülők körében, rengetegen vannak, akik a város távolabbi részéből is az ő praxisát keresik fel időről-időre. A szakemberhez egyébként a vármegyeszékhelyen, Pakson, és Decsen együtt összesen közel háromezren tartoznak. Már keresi az orvost, aki átveheti a praxisát Dr. Győri Gábor rendelése Szekszárdon július harmincegyedikével szűnik meg. Addig változatlan módon és a korábban megszokott időpontokban várja a betegeket. Most viszont az a dolga, hogy megpróbáljon új orvost találni maga helyére. Ennek érdekében igyekszik eladni a praxist még nyár vége előtt, hogy az új orvos zökkenőmentesen vehesse át majd a pácienseket. Etekintetben viszont egyáltalán nincs könnyű dolga, mert házi gyermekorvosból többre lenne szükség, mint ahány jelenleg található az országnak ezen a részén.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!