Fábián István ötlete alapján született meg az első Majosi Kolbásztöltő Fesztivál, amit 2020-ban szerveztek meg először.

– Annak idején 25 csapattal kezdtük a szervezést egy 400 négyzetméteres rendezvénysátorral – tájékoztatta portálunkat Fábián Kata, szervező. Mi is meglepődtünk, hogy óriási érdeklődés övezi a rendezvényünket folyamatosan, sőt mondhatni egyre nagyobb, hiszen idén már ötvenkét csapat jelentkezett és az eredetihez képest egy több mint háromszor akkora, monumentális méretű sátrat kellett felállítanunk. A kolbásztöltésre 220 liter pálinkával készültek a csapatok. Biztos, hogy jól fogyott belőle, mert a rendezvény hangulata fergeteges volt.

A csapatok mondhatni évről-évre egymást húzzák, hiszen fejlesztik magukat, átvesznek egymástól ötleteket: asztaldíszítés, felkészítés. Már szinte alig volt olyan csapat, aki legalább minimális asztaldíszítéssel ne készült volna.

– Nagyon hálásak vagyunk Bonyhád Város Önkormányzatának, Filóné Ferencz Ibolya polgármesternek és Potápi Árpád János államtitkárnak, hogy megtalálták a módját annak hogyan tudnak anyagi támogatást biztosítani a rendezvény számára. A rendezvény lényege, hogy legyen egy nap, amikor nem a telefonunkat nyomkodjuk, hanem a kolbásztölteléket – mondta el Sárkány Szabolcs, szervező. A gyerekektől a nagyszülőkig próbálunk minden korosztályt elérni.

Elmondásuk szerint a hagyományőrzés, a tradíciók ápolása lenne a céljuk, átadni a tudást és a közösségi érzés élményét a következő generáció számára is. Ezzel a céllal hirdettek rajzversenyt a gyermekek számára. Külön az óvodás, alsó tagozatos és felsős korcsoportban, erre közel 150 pályamű érkezett.

Összetartozás Mindenmentesen

Az idei évtől mondhatni ez a rendezvény mottója, hiszen egyfelől mindegy a lakóhely, a származás, a nemzetség, hogy kinek milyen politikai nézetei vannak, és egyáltalán melyik országból jött. Másfelől az ízfokozók, a nátrium glutamát, a glutén és laktóz nélkül kell készíteni a finomságokat, mivel felesleges, hogy mesterséges ízesítőt, kötőt és színezőanyagokat tartalmazzanak.

– Ha ezekhez az alapelvekhez ragaszkodunk, úgy gondolom a kézműves sültkolbász így fog a jövőben összekötni minket – emelte ki Fábián Kata.

Pálinkamustra

Idén is megmérettettek a legjobb pálinkák a kolbászok mellett. A versenyre 39 minta érkezett, amit Gál Péter okleveles pálinkamester es pálinkabíráló, valamint Schmieder Tamás, a Schmieder pálinkaház főzőmestere, ügyvezetője, élelmiszermérnöke bírált el.

A bírák kiemelték, csak egy-két technológiailag hibás tétel szerepelt a beküldöttek között, egyébként mind kiváló volt, mindenki büszke lehetett a saját italára. A nevezett pálinkák közül a legkiemelkedőbb három igazi kuriózum. Gyümölcstermesztésben, gyümölcsfeldolgozásban, lepárlásban is kiemelkedőek, mert nehezen feldolgozhatóak.

Az 55- ös asztal cseresznye pálinkájának illata kellemesen virágos, gyümölcsös, az íze is ezt tükrözte. Az étcsokoládé és kakaó mellett megszólalásig cseresznyeízű volt.

A 18- as asztal, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltók csapata faeperből készített pálinkát. Az egyik legnehezebben elkészíthető ital.

A bírák kiemelték, ha egy picit is túlmelegszik a cefre, azonnal megrohad, megbuggyan. A kapott minta illata mézes, édeskés, cukorkás. Íze igazán fajtajelleges, eper ízű, frissen szedett faeperre jellemző ízkaraktere volt. A 14-es csapat Kieffer körte pálinkája illatában és ízében is kirobbanó, fűszeres, komplex párlat, amit a zsűri is szívesen hazavitt volna.