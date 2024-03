Egyre népszerűbbek a termelői piacok, Tolna vármegyében is szaporodik a számuk. Bárdos Viktor őstermelő, kistermelő a főszervező, az ő alkotása a janchili szósz, mely gasztronómiai Oscar-díjat kapott pár évvel ezelőtt.

Alsónyéki termelői piac

– Több termelői piacot is végigjártam, és úgy láttam, a szervezők kezdetben nem kértek helypénzt, majd egyre emelték a tétet, ötezer forinttal kezdték, majd tíz, tizenöt, van ahol negyvenezer forintot is elkérnek a termelőktől. Igaz az is, hogy egyre több kereskedő is megjelent ezeken a rendezvényeken. Mi azt kívánjuk elérni, hogy ne legyen helypénz, a termelőknek ez ne kerüljön költségbe. Szerencsénk van, mert a nyéki önkormányzat nem kér pénzt a területért. Eddig 65 kistermelő jelezte, hogy részt vesz a termelői piacon.

Csak kistermelőket várnak

Jönnek kistermelők a Balaton-felvidékről, az Alföldről is. Így a kínálatban szerepelnek fürjtojásból készített száraztészták, gyümölcslevek, méhészeti termékek, mézeskalácsok, jelentkezett az ország legjobb szörpkészítője is, lekvárkészítők, csokisok, aszaltgyümölcskészítők, lesznek chiliszószok, savanyúságok, házi kolbász, házi sonka, de jönnek tojáspatkolók, kézzel varrott játékokat készítők, és még sorolhatnánk.

A húsvét előtti alsónyéki termelői piac szervezői sok vendégre, érdeklődőre számítanak, mondta Bárdos Viktor. Terveik szerint, lesz folytatás, az idén összesen négy termelői piacot terveznek tartani, az alsónyékin kívül júniusban, a levendula szüret idején egyet a nyéki hegyen, majd további kettőt vélhetően Bátaszéken.

Kényszerből talált rá a chilipaprikára

Bárdos Viktor őstermelő, kistermelő 40 évesen jutott el arra, hogy változtatnia kell az addigi tevékenységén. Közel 18 évig az építőiparban dolgozott, mint vállalkozó, foglalkozott gipszkartonnal, útépítéssel, teherautói is voltak, de egyik napról a másikra döntött úgy, hogy ezt nem folytatja tovább: nem fizették ki az addigi munkáit, ami az építőiparban sajnos nem szokatlan. A váltás tehát egyben kényszer is volt. Két évig azonban csak töprengett azon, mit is lenne érdemes a jövőben csinálni.

– Van egy jó mondás, ha nem tudsz jót lépni, inkább ne lépj semmit – mondta Bárdos Viktor. – Sokat olvastam a chilipaprikáról, végül Amerikában élő barátom, Bakó Csaba sietett a segítségemre és ő küldött chilimagokat. Így indult az őstermelői, kistermelői szakasz az életemben. Bárdos Viktor elmondta, a paprika egy részéből szószokat készít, és több étterem, magánszemély is szívesen vásárol tőle. A kiváló hírű szakács, a szintén bátaszéki Makk Norbert is tanácsokkal segítette, segíti a munkája során.