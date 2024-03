A Szekszárdi 1. Számú Óvoda 2,5 millió forint támogatást nyert el az E.ON Föld bajnokai fenntarthatósági pályázaton. Projektjük folyamatban van, és már több kiemelkedő eredményt elértek – írják a szolgáltató sajtóközleményében.

Céljuk, hogy egy olyan beporzóbarát óvodakertet hozzanak létre, amelyet egy ismeretterjesztő, inspiráló és befogadó térré alakítanak át. A komplex program számtalan innovatív ötletet vonultat fel: melegágyat építenek PET-palackból készített kupolával, beporzóbarát növényeket telepítenek ismeretterjesztő táblákkal a szőlőhegyen és a városi parkban. Rovarhotel, gilisztafarm, a gyógynövényszárító és alkotóműhely létrehozása mellett a „panelszomszédaikkal” való kapcsolatépítés is példaértékű jó gyakorlat.

A terv megvalósításában nemcsak a gyerekek, hanem a családtagjaik is aktívak, nagy az összefogás a szülők részéről. Szeptemberben felújították az óvodai faházat, kifestették azt, és nagy falfestmény is készült. Ismeretterjesztő táblákat, rovarbábszínházat, kertész-kötényeket készítettek. Agyagozó workshop is volt, amelyen más tagóvodák és szülők is részt vettek. Lépesméz-installáció is készül az előtérbe, amibe szintén bevonnak más csoportokat. Az idősek klubjából meghívnak olyanokat, akik ügyesen palántáznak, és a gyerekek velük együtt ültetnek majd.