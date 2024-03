Hatvan éves a gimnázium

Sümegi József, az intézmény igazgatója elmondta, az alapítás évében, az 1963-64-es tanévben négy Tolna megyei nagyközségben indult el a gimnáziumi oktatás, de csak Bátaszéken állta ki az idő próbáját. Az elmúlt 60 év is igazolta az intézmény létjogosultságát.

– A 60 év nem annyira kerek évforduló, mint a 25 vagy az 50, mégis alkalmas arra, hogy visszatekintsünk, rövid számadást végezzünk, köszönetet mondjunk – mondta az igazgató. A jelentős oktatási hagyományokkal rendelkező település életében új színfoltot jelentett a gimnázium alapítása, amelyben az elmúlt 60 évben 120 osztály végzett, közel 3500 diák indult el ebből a kis iskolából az élet útján.

Szegényebb lett volna a város

A Bátaszéken végzett diákok nagyon sok sikert értek el tanulmányaikban is, megalapozva ezzel a kicsi, családias, de nagyon igényes, a gyermeket mindig középpontba állító iskola hírnevét.

A gimnáziummal egy tudományos műhely jelent meg Bátaszéken, ahonnan a felsőoktatás minden területére eljutottak a diákok, és becsülettel állták meg a helyüket. Ha nincs gimnázium, akkor szegényebb lett volna Bátaszék kulturális élete is. Hiszen a gimnáziumhoz kapcsolódtak az itt megrendezett konferenciák, tudományos előadássorozatok, jelentős könyv- és évkönyv kiadások. Ha nincs gimnázium, nem lenne Géza-napi felvonulás, koronázás, amely jelentős színfoltja a város életének, a középiskolai hagyományok között unikális. Ha nincs Bátaszéken gimnázium, Bátaszék talán nem is kapta volna meg a városi címet – mondta az igazgató.