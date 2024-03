A dunaföldvári és a környékbeli településekről érkező szakértők az Ispánház emeleti termében négy asztalnál kóstolták meg a beérkezett mintákat. Külön vizsgálták az új vörös- és az otelló borokat, az óvöröseket és a rozékat, két bizottság pedig csak a fehérborokat ízlelte – írja a Part Oldalak. A szakértői munkát zsűrielnökként Tomolik János, bölcskei borász felügyelte.

A szakember csupa pozitív eredményről számolt be a dunaföldvári portálnak, mint mondta, nagyon jó borokat kóstolhattak. Úgy fogalmazott, a tavalyi év kegyes volt a gazdákhoz, a beérkezett tételekkel és a versennyel is elégedettek lehettek a termelők. Az értékelés során minden borhoz írtak pár sort, amit a gazdák megkaptak a szervezőktől, ezzel is bővebb visszajelzést kaptak a nevezők.

Sikeres volt a legutóbbi év

A Part Oldalak a tavalyi borverseny kapcsán beszélgetett Tomolik Jánossal, aki akkor egy kevésbé pozitív képet festett a termelők és a borok helyzetéről, hiszen 2022 aszályos év volt, amelyet a szüret idején egy 30 milliméteres csapadék sajnálatos módon „meg is koronázott”. A szakember a 2023-as esztendőről pozitívabb képet festett, ugyanis több tételt is neveztek a borkészítők, ami szintén azt igazolja, hogy van mire büszkének lenniük. – Szép idő volt, megfelelő csapadékkal, és akik odafigyeltek mind a szőlőre, mind a borra, igazán jó tételt tudtak palackba zárni, és a 49. Dunaföldvár Város Bora borversenyen a zsűri elé tenni – vélekedett Tomolik János.

Milyen eredmények születtek?

Idén összesen 33 aranyérmet, 49 ezüstérmet, 23 bronzérmet és 11 oklevelet osztottak ki, 11 bort pedig kizártak, vagy nem kapott az oklevélhez elegendő pontot. Ezúttal három kategóriában választottak város borát, mivel a helyi különlegességből, az otellóból nem érkezett be olyan minta, amely kiérdemelte volna ezt a címet. A legjobb vörösbor címet Kelemen Róbert Cabernet Franc bora hozta el, a legjobb fehérbor Kiss Lajos Csaba Zöld Veltelinije lett, míg rozé kategóriában a Sűrű János Cabernet Sauvignon rozéja kapta a legjobb értékelést.

Fotó: Part Oldalak

Képalá: Idén egy cabernet franc, egy zöld veltelini és egy cabernet sauvignon rozé nyerte el a város bora címet