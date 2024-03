Önkormányzati választások 2024 50 perce

Heberling Tibor Decs polgármesterjelöltje

A nagyközséget most is vezető Heberling Tibor indul a Fidesz-KDNP képviseletében Decsen polgármesterjelöltként a júniusi választáskor – ezt a térség országgyűlési képviselője jelentette be.

Bencze Péter Bencze Péter

Heberling Tibor négy és fél éve vezeti Decset. Most újra elindul (Fotó: Makovics Kornél)

Horváth István azt írta: „Tibor az elmúlt négy és fél évben bebizonyította, hogy polgármesterként jó gazdája a településnek. Rátermett, igazi lokálpatrióta vezető, aki számára Decs fejlődése, fejlesztése a legfontosabb! Folytatni szeretnénk a közös munkát a decsi emberek szolgálatában.“

