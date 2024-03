Nevezze kisállatát fotópályázatunkra, és nyerjen. A Kedvencverseny elnevezésű játékra bármilyen háziállat fotójával be lehet nevezni, legyen az kutya, macska, hörcsög vagy mókus, a lényeg, hogy hű és szeretett társa legyen gazdájának a mindennapokban.

A Tolna vármegyei celebek is gyakran fotózzák kedvenceiket. Facebook/ Budavári Fülöp

Kedvence ráugrált a Fókusz adásában

A Tolna vármegyei celebek is gyakran tesznek közzé újabbnál újabb fotókat kedvenceikről. A bonyhádi származású RTL Klubos, Barabás Éva műsorvezető kutyája, Hugó mostanra már a nézők szívébe is belopta magát: a Fókusz stúdiójába is bejutott, sőt, volt, hogy adás közben elkezdett ugrálni gazdájára. Rendszeresen mennek együtt kirándulni. Hugót külföldre is viszi magával az RTL arca. Barabás Évi a közösségi médiában Hugó kutyabarátját is kerestette, miután eltűnt – szerencsére hamar meglett.

Amerikában lett kutyaapuka

Budavári Fülöp szekszárdi származású influencer a közösségi médiában jelentette be az év elején, hogy Las Vegasban hivatalosan is kutyaapuka lett. Egy aranyos kis kölyök ausztrál juhászkutya boldog tulajdonosa. A kutyus neve: Vegas. Budavári Fülöp újabbnál újabb fotósorozatot tesz közzé kis kedvencéről.

„Igaz, a mostani életritmusom sem biztos, hogy a legideálisabb egy kisállat tartásához, de Las Vegasban beleszerettem Vegasba, így nem vártam tovább azzal, hogy gazdi legyek. Vegas most négy hónapos, ausztrál juhászkutya. Ez a fajta mindig is nagyon tetszett nekem. Egyébként toy méret, maximum 5-6 kiló lesz, amikor megnő” – mesélte a hot! magazinnak Budavári Fülöp.

Ötvenezres vásárlási utalvány a főnyeremény

Érdemes hát a celebek példáját követni, és nevezni a Kedvencversenyre a kis kedvenc fotójával. A legtöbb voksot kapó kiskedvenc gazdája ugyanis a dicsőségen túl 20, 30, vagy 50 ezer forint értékű vásárlási utalvánnyal gazdagodik.

Részletek és nevezés: kedvencverseny.teol.hu