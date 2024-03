Vármegyénkben Dombóvár adott otthont a héten egy háromnapos „Klímanócskák Akcióban – a klímatudatos nevelés alaplevei” című képzésnek, amelyen a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde és a kaposvári óvodák óvodapedagógusai vettek részt. A program célja az óvodások és a kisiskolások környezettudatos nevelése. A Klímanócska Program nyitórendezvénye nemrégiben egy bemutató foglalkozás volt a dombóvári és a környékbeli óvodák pedagógusainak.

A Klímanócska Program nyitó rendezvényét nemrégiben tartották. Forrás: Beküldött fotó

Jól kiegészíti eddigi törekvésüket a Klímanócska Program

Müller Ágnes Zsuzsanna főigazgató azt hangsúlyozta, hogy a természet megóvása, a káros folyamatok visszafordítása világméretű feladat, de az első lépéseket mindenkinek a saját környezetében kell megtennie. Ezt szeretnék beépíteni a gyerekek mindennapjaiba, és általuk a szüleikébe is, hiszen a jövő generációjának életkörülménye a tét. Ehhez a törekvéshez illeszkedik, ezt egészíti ki a Klímanócska Program, amelyet Bózókiné Szabó Ildikó mesterpedagógus dolgozott ki. Azt vallja, hogy a gyermekekkel együtt, rajtuk keresztül lehet szemléletváltást elérni a klímatudatos, a környezethez való empatikus magatartás kialakításában, az érzelmi intelligencia fejlesztésében. Ebben pedig a család mellett a pedagógusoknak – mint az intézményes nevelést ellátó szakembereknek – is rendkívüli szerepük van.

Beépítik a gyerekek mindennapjaiba a zöld szemléletet

Ezen a téren a Dombóvári Szivárvány Óvoda régóta élen jár, 2017 óta az Oktatási Hivatal Bázisintézmény cím büszke tulajdonosa. Müller Ágnes Zsuzsanna főigazgató elmondta, hogy a fenntarthatóság kérdése eddig is a nevelőmunka szerves része volt minden tagintézményükben, mindenütt a helyi adottságokhoz igazodva. A Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája szintén Örökös Zöld Óvoda lett 2009-ben és a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája is jó úton halad a cím elnyerése felé. A főigazgató kiemelte, hogy a gyerekek mindennapjaiba igyekeznek beépíteni a zöld szemléletet, a környezettudatosságot, a helyes vízgazdálkodást, az egészségmegőrzést, a klímabarát közlekedést. Szelektíven gyűjtik a szemetet, törekszenek az újrahasznosításra, figyelnek a takarékoskodásra (vízcsapok elzárása, a helyiségek világítása). Kiskertet is gondoznak, komposztálnak az ovisokkal, bogárhotelt építettek, megfigyelik a madárvilágot, az állatokat.

A környezettudatosságot szolgáló tudást persze játékosan, kreatív módon adják át, és ebbe a szülőket is szeretnék bevonni, hiszen sokak részéről tapasztalnak nyitottságot, igényt a zöld megoldások iránt. A közeljövőben ezért családi napot szervez a Dombóvári Szivárvány Óvoda, ahol olyan helyi szervezetekkel is meg lehet majd ismerkedni, amelyek képviselői szintén szívükön viselik a természeti környezet megóvásának ügyét.