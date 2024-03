120 ÉVE „végre most már pár év alatt megvalósul, ami régi óhajunk a baja-bátaszéki dunai vashid kiépítése által” – osztotta meg örömét a Tolnamegyei Közlöny 1904. március 31-i száma. „Lukács László pénzügyminiszter ugyanis múlt csütörtökön beterjesztette a képviselőház elé az állami beruházásokról szóló törvényjavaslatot, mellyel a vasutak és törvényhatósági közutak építésére s egyéb befektetésekre összesen 328,898,000 koronát kér. Ebben a törvényjavaslatban benfoglaltatik a baja-bátaszéki dunai vashid építése is, mely szerint a kormány felhatalmaztatik, hogy a magyar királyi államvasutak Baja és Bátaszék állomásait egymással a Duna áthidalásával összekötő vasúti vonalat és az ezzel kapcsolatos Dunahidat kiépíthesse. A Dunahid kiépítésére 8.000,000 korona van előirányozva.”

120 ÉVE „lélekemelő ünnepségnek volt színhelye Regöly nagyközség gyümölcsoltó-Boldogasszony-ünnepén” – nyugtázta a Tolnamegyei Közlöny 1904. március 31-i száma. „A hét fájdalmu Szűz anya művészies kivitelű, ember nagyságú szobra lett felszentelve. Rácz Péter, a község legmódosabb gazdája áldozat készségének köszönheti a község, hogy ily remek szobor fogja templomát díszíteni. A szentelést Francsics Pál plébános helyettes végezte, mely után a szobrot körmenettel a templom körül vitték. Körmenet után ünnepélyes sz. mise volt, melyet Szemennyey Mihály plébános, pápai káplán tartott, a szent mise alatt 350-en járultak az oltári szentséghez.”

120 ÉVE a szekszárdi szőlőtelepítésről írt cikket a Tolnamegyei Közlöny 1904. március 31-i száma. „Örvendetes jelenség, hogy a szekszárdi kipusztult és még be nem telepitett szőlők újra ültetéséhez a kis szőlősgazdák is nagy igyekezettel hozzáfogtak, amiben segítségükre van az a kedvező helyzet, hogy mérsékelt díjért kaptak az állami amerikai telepekről vadvesszőt. A telepítés most már mindenütt amerikai fajokkal történik, a mi helyes is; mert bebizonyított tény, hogy a honi fajokkal beültetett területek szénkénegezés mellett is pár év alatt kipusztulnak.”