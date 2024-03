Borvendég Zsuzsanna arra is rámutatott, hogy például a 80-as években a hazánkon keresztül végrehajtott, titkos iráni-amerikai olajüzlet esetében a magyar kémelhárítás is látta és jelentette is a pártvezetésnek, a belügyi vezetésnek s a kormánynak is a gazdasági csalást. Választ azonban nem kaptak. Ám létrehoztak egy olyan akciócsoportot, mely az időközben elhunyt gazdasági vezető külföldi számláin található pénzt igyekezett begyűjteni. Ez az összeg – számszerűsített az előadó – az 1989-es költségvetési hiány közel húsz százalékát tette ki.