Már készülnek a vérszívók irtására Szekszárdon

Több olvasónk is arról számolt be az elmúlt napokban, hogy otthon, a lakásaikban, házaikban már találkoztak szúnyoggal idén. Az enyhe tél miatt ez nem tűnik túl meglepőnek, ezért is kezdtek el a városházán már most azon dolgozni, hogy nyáron senki ne féljen a szabadba menni a vérszívók miatt.

Már elkezdték megszervezni a szúnyogok gyérítését Szekszárdon. fotó: illusztráció Forrás: Shutterstock

Amint Máté Pétertől, a közgyűlés Fidesz frakciójának vezetőjétől, a Pénzügyi Bizottság elnökétől megtudtuk, most arról döntöttek a legutóbbi GVB ülés alkalmával, hogy közbeszerzési eljárást írnak ki a szúnyogok gyérítésére. Ennek értelmében a nyertes szolgáltató a szezonban legfeljebb nyolc alkalommal gondoskodik Szekszárd mintegy 1000 hektárnyi közterületén a bosszantó rovarok ritkításáról. A kiírás tartalmazza azt is, hogy a szolgáltatónak legalább 5 nappal a gyérítés előtt tájékoztatnia kell a polgármesteri hivatal szakembereit a várható munkáról. Erre azért van szükség, hogy legyen idő kiértesíteni a lakosságot és a méhészeket.

