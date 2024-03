Mauthner Ilona Zala megyében, Rezi vadregényes kistelepülésén gyerekeskedett. Keszthelyen érettségizett, Kaposváron végezte el a Tanítóképző Főiskolát, majd Pécsen, a Janus Pannonius Egyetemen is diplomát szerzett. Ebben a városban tanult újságírást is. Egy ideig Kaposváron, a Csiky Gergely Színházban is dolgozott, s megismerkedett a ma már legendás neveket jelentő színművészekkel és rendezőkkel. Két lány van, Sára és Luca, előbbi ugyancsak a Tolnai Népújság szerkesztőségének munkatársa. Mint azt megjegyezte, van egy fantasztikus, segítőkész férje és két tündéri unokája is. Érdekesség, hogy 2010-ben az Év újságírója lett, ezzel az elismeréssel a Tolna megyei önkormányzat tüntette ki.