Megérkezett az első fekete gólya a Gemenc keselyűsi régiójába. A Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI) természetvédelmi őrszolgálata március 5-én észlelte a madarat. A fészkén állva pillantották meg, ahol békésen pihenve szemlélte a fészket és a környéket – írja az igazgatóság honlapján Dombi Imre.

Fotó: Kovács Attila (DDNPI)

A fészket 2020-ban építette a médiában nagy hírnévnek örvendő Tóbiás, miután párjával elhagyták a bekamerázott fészküket. Azóta az új helyen próbálkoznak a fiókaneveléssel inkább kevesebb, mint több sikerrel. A 2013 óta elmaradó árvizek és az aszályos évek következtében kiszáradtak azok a mellékágak, erdei kis tavak, melyek nélkülözhetetlenek a faj számára a táplálkozáshoz és a fiókaneveléshez. Emiatt az utóbbi években nagyon kevés fiókát tudtak felnevelni a gemenci fekete gólyák. Az idei téli árhullámok most mégis reményre adnak okot, hiszen tíz éve nem látott mértékű áradás volt a Dunán, így a mellékágrendszer, a fokok és a tavak is feltöltődtek. Annyi már most biztos, hogy sokkal nagyobb eséllyel kezdhetik meg a költést a fekete gólyák, mint az utóbbi években bármikor.