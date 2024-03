Weil Péterné Szirmai Mária, az Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője egy helyi portálnak elmondta: onnantól, amióta az intézmény 40. évfordulóját megünnepelték, folyamatosan problémák tömege jött elő. – Többek között szennyvíz- és fűtési gondjaink lettek és a villamosenergia hálózatunk problémái is napvilágot láttak. Nagy örömünkre szolgál, hogy most egy pályázati lehetőséget kaptunk, önkormányzatunkkal együttműködve újulhat meg az óvodánk. Jelenleg a pályázati anyag összeállítása zajlik, amely kimondottan a gépészeti felújításra, a villamosenergia hálózatunk megújulására, fürdőszobáink felújítására, csoportszobáink esztétikusabbá tételére irányul, vagyis arra, hogy a mai igényeket mindezek kiszolgálják – számolt be.

Tamásiban komoly igény van az óvodai ellátásra

Dr. Bakóné Deák Zsuzsanna, bölcsődevezető kiemelte: az intézmény három csoportszobája az óvoda régi szárnyában van, ahol valamennyinél ugyanazok a hibák jelentkeztek. Így a meglévő három csoportszoba korszerűsítése zajlik majd a pályázat megvalósítása során. Igyekeznek a bútorzatot is cserélni, és átalakítják a helyiségeket, amelyek 28 gyermeknek teszi sokkal kedvezőbbé a körülményeit.

– Intézményünkben a csoportjaink maximális férőhellyel működnek, nagyon nagy igény van az óvodai ellátásra – mutatott rá az intézményvezető. – A szakma megköveteli, hogy ezeket a modernizációs eljárásokat és korszerűsítéseket elvégezzük, hogy minél jobban megfelelhessünk a mai társadalmi elvárásoknak – hangsúlyozta a bölcsődevezető.

Porga Ferenc polgármestert arról kérdeztük, milyen forrás és mekkora összeg fedezné a felújítást. Mint mondta, a beruházást TOP Pluszos forrásból, nagyjából 300 millió forintos összegből tudnák elvégezni. A pályázat jelenleg éppen benyújtás előtt áll, ha sikerül nyerni, akkor várhatóan jövő évben meg is valósulhatna a korszerűsítés.

Az Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde egymás melletti két épületben működik, miként Porga Ferenc emlékeztetett, az egyik épületet néhány éve teljesen felújították, a másik – amelyben óvoda és a bölcsőde is található – külseje is megújult korábban, most a belső felújítására pályáznak. Utóbbinak van egy új bölcsődei szárnya is, amelyet TOP forrásból néhány éve bővítettek.