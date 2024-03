– Mióta polgármester vagyok, ez volt az egyik legnagyobb vágyam, hogy Decs felirattal köszönthessük a faluba érkezőket – mondta a helyi polgármester, Heberling Tibor. – Sajnos kellett hozzá jó pár év mire kitaláltuk, hogy nézzen ki a végleges formája, végül idén januárban végre megszületett az ötlet.

Méltó módon üdvözli a Decsre látogatókat a település bejárata mellé épített hatalmas Decs felirat. Fotó: M. D.

Mivel a Sárköz fővárosa Decs, szerettek volna a helyi hagyományoknak hódolni valamilyen formában, ezért apatini cserép került fel korona kötésben az építményre. A ragalját szintén sárközi stílusban deszkázták be, és a felirat mellé Decs címerét is felhelyezték. A falat kizárólag helyi vállalkozók építették, a betűket maga a polgármester rajzolta meg. Hamarosan (1-2 hónapon belül) szeretnék ki is világítani a feliratot, hogy este is jól látható legyen.