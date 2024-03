A vendégek a kiállítótérben kipróbálhatják a filmekben látható táncgépet is

Forrás: Paksi Energetikai Múzeum

Az energetikai múzeumba érkezők a megszokott módon ingyenesen, de regisztrációt követően csatlakozhattak a születésnapi programhoz, amely ebben az évben a 12. évforduló apropóján az idő tematikáját járta körbe. Ahogy ajánlójukban fogalmaztak, átalakul a kiállítótér, és minden idő új értelmet nyer.

Órakiállítástól a táncgépig

Programjaik tehát ennek megfelelően az idő „körül forogtak": voltegy időszaki órakiállítás, előadások, a kézművesfoglalkozás során óralapokat festettek, és a szabadulószoba is időhöz kötődő programelem. Egy természetfotós is érkezett, aki a záridő fogalmáról beszélt a közönségnek, de visszatért az elmaradhatatlan „nyomkereső játékuk” is.

A vendégek a kiállítótérben kipróbálhatták a különböző gyorsasági és ügyességi feladatokat, például a reflexfalat és a sok filmben látható táncgépet is, amin a több helyes lépésért versenyeztek. Emellett egy sor „csináld magad" fizikakísérlet, szabadulószoba és minden idők kvízei is rájuk vártak.

A születésnapi rendezvény három középiskolás csoport látogatásával indult a délelőtti óráktól, majd 16 órától érkezhettek a családok és az egyéni látogatók egészen 19 óráig.