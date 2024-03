Több, mint 1400-an jelentkeztek – a kar legnépszerűbb képzésinek számító – óvodapedagógia, gyógypedagógia, valamint tanító alapszakokra. De a tanító képzés iránt érdeklődők száma is dinamikusan nőtt a tavalyi esztendőhöz képest: a képzésre 415-en adtak be jelentkezést, közülük 129-en első helyen jelölték meg a PTE KPVK szekszárdi vagy pécsi campusát. A korábbi évekhez képest egyébként a kar agárképzéseire is egyre többen jelentkeznek, valamint az elérhető mesterképzések iránt – mint a szociálpedagógia és a gyermekkultúra szakok – érdeklődők száma is folyamatosan nő.

Több ezer diák álma a PTE KPVK

Az idei beiskolázási folyamatban több mint 2200-an adták be jelentkezésüket a KPVK valamelyik szakára, közülük 640 az első helyes jelentkezők száma. Ez az összes jelentkezőt tekintve 10o százalékos, míg az első helyes jelentkezők számát nézve 3 százalékos növekedést jelent a tavalyi rekordévi adatokhoz képest.

Prof. Dr. Szécsi Gábor, a kar dékánja portálunk érdeklődésére azt mondta, mostanra biztossá vált, hogy például tanító szakon mind nappali, mind levelező tagozatost képzést is indítanak, a jelentkezők száma ugyanis mindkét munkarend biztosítására stabil lehetőséget adott. Ez pedig azért különösen fontos, mert a kar vezetője szerint komoly, stratégiai szemléletre és módszertanra volt szükség az elmúlt években, hogy újra népszerűvé tegyék az ilyen képzéseket.

További örömteli tény, hogy a jelentkező diákok közül egyre többen mondhatóak igazán elhivatottnak, amit mások mellett tanulmányi versenyeken bizonyítanak, de a jelentkezők átlagpontszáma is nőtt. Szécsi Gábor szerint ez azt jelenti, hogy nem csak a jelentkezők száma, hanem a felvett hallgatók felkészültségének minősége is nőtt.

Élen járnak a gazdaságot fejlesztő programok terén

Amint arról korábban beszámoltunk, Prof. Dr. Szécsi Gábor, a felsőoktatási intézmény előremutató együttműködés szándékát jelentette be nem régen. Eszerint az egyetem és azon belül is kiemelten a szekszárdi kar, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzattal közösen olyan képzési, tanácsadási programot indítana, amelynek eredményeként a Tolna vármegyében működő agrárvállalkozások, gazdák, termelők folyamatosan friss információkhoz juthatnak majd az Európai Uniós forrásokról, kiemelten a Közös Agrárpolitika pályázataival kapcsolatban.

A program során a tájékoztatás mellett kiemelt szerep jutna az edukációnak is, amely során a PTE KPVK oktatói, kutatói megismertetnék az agrárium szereplőit azokkal az innovatív technológiai fejlesztésekkel, gyakorlatokkal amelyeket használva eredményesebbek lehetnek. A Közös Agrárpolitika egyik kiemelt iránya lehet ugyanis a következő évtől az innovatív technológiák használata a mezőgazdaságban.

Prof. Dr. Szécsi Gábor azt mondta, az egyetemi kar mindezek érdekében kész a gazdákat támogató tanfolyamokat és képzéseket indítani. Hasonló, az agrárium fejlesztését szolgáló, három oldalú együttműködésre egyébként Baranya vármegyében már van példa. Ott első körben három éves együttműködést írtak alá a felek. Ráadásul öt éve a szekszárdi karon működik egy vidékfejlesztési kutatóközpont is, ami megfelelő szakmai, tudományos alapot biztosíthat a most felvázolt együttműködéshez. A dékán azt is elmondta, egyértelmű céljuk, hogy a karon jelentkező és folyamatosan bővülő szellemi tőke így tehát közreműködjön a régió agrárstratégiájának megalkotásában.