Az újabb teltházas rendezvény résztvevői a Heberling család példáján követhették nyomon a családfakutatás nehézségeit – hiányos összeírások, a német nevek hallás utáni helytelen leírása, a keresztnevek anyakönyvekben is szokásos rövidítése, országonkénti különböző alakjuk megjelenése.

Fotó: Máté Réka

A közönség térképen és évszámokkal is láthatta, az 1700-as évek mely évtizedeiben, mely területre érkeztek a német betelepítettek. Sőt azt is láthatták, hogy az európai királyi házakba mi módon csatlakoztak be az egyszerű emberek.

Fotó: Máté Réka

A családfakutatás iránt egyre nagyobb az érdeklődés, Müller György már több település anyakönyveit is feldolgozta, archív fotókkal illusztrált könyvekben beszerezhető például Kaposszekcső és Mekényes kötete. A bonyhádi rendezvényen a Heberling leszármazottak közül többen is megjelentek, itt találkozva egymással első alkalommal.