Kiváló munkájának tanúi lehetnek nemcsak az olvasók, hanem a kollégák is. Ennek köszönhetően a Szabad Sajtó Napján szerkesztőségünk idei Nívódíját a munkatársak egyöntetű szavazatai alapján Mauthner Ilona vehette át Finta Viktor főszerkesztőtől.

A vele készített podcastben egyebek mellett elmondta, hogy egykoron a színművészet érintette meg, játszott Veszprémben és Kaposváron is, ma már klasszikusnak számító színész egyéniségek életébe tekinthetett bele. Pályafutásának ezen szakaszáról is megoszt – szó szerint – kulisszatitkokat. Végül mégis pedagógusi diplomát szerzett, s az újságírás mellett kötelezte el magát. A Tolnai Népújság munkatársaként számos emlékezetes esetnek volt krónikása, ezekből is közread néhány példát. Máig büszke a bajba jutott nyúltenyésztő család érdekében írt cikkére, ennek köszönhetően sikerült elérnie, hogy a pénzintézet elengedte a tartozásukat, s így megmaradt a házuk.

–Két lányom van, Sára és Luca, valamint egy fantasztikus, segítőkész férjem és két tündéri unokám – vallott családjáról. Hozzátehetjük, hogy szerkesztőségünket Sárával együtt erősíti.