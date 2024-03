A szeretett nőket ünnepeljük március nyolcadikán, nőnapon. Az általunk megkérdezett nők ezen a napon inkább egyedül lennének, például egy egész napon át egy jó kis wellness szállodában pihennének.

Nőnapon virágot illik adni

Kiss Barbara virágüzlet tulajdonos hangsúlyozta lapunknak, hogy bárki bármit mond, minden nő örül, amikor virágot kap ajándékba.

– Vannak férfiak, akik akkor is viszik a virágot a szeretett nőknek, amikor nem is várják tőlük. Odafigyelnek az ünnepnapokra, számon tartják a nőnapot, a Valentin napot, és telefonon odaszólnak a virágboltba, hogy mennek a csokrokért – mondta Kiss Barbara, hozzátéve, hogy az úriemberek általában kikérik a virágboltosok véleményét is a megfelelő csokor kiválasztásában.

A szeretett nőnek tulipán jár

Azt iis megtudtuk tőle, hogy ilyenkor a nőknek egy szép csokor virágot illik vinni, a bokrétában lehet tulipán, frézia és boglárka. A szép cserepes virág, a hortenzia, az orchidea, az örökrózsa is kitűnő ötlet. A rokonságban található nőknek néhány szál szépen becsomagolt tulipáncsokrot illik ajándékozni. A női munkatársaknak pedig egy szál virágot, általában tulipánt vagy egy kisebb cserepes virágot, például jácintot érdemes átadni.

Kiss Barbara hozzátette: igenis számít a nőknek, hogy kapnak-e virágot a férfitól. A nőket már egy szál virággal is boldoggá lehet tenni.

Nos, bárki bárhogy is tölti az idei évi nőnapot, jó ha tudja, hogy ha mégis vágyik a társasági életre például másnap, akkor ellátogathat a szekszárdi programsorozatra: a Babits Mihály Kulturális Központban ugyanis március kilencedikén egész napos programokkal várják a nőket.