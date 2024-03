A föld használatát másnak nem engedi át

A vevőnek azt is vállalnia kell, hogy a föld használatát másnak nem engedi át. Ez a tilalom nincs időkorláthoz kötve, sőt még a későbbi tulajdonosokat is köti (ezt a kötelezettséget 2022-től már az ajándékozási szerződésben is vállalni kell).

Egy haszonbérleti szerződésben is vállalni kell azt, hogy a szerződés fennállása alatt a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének.

Következménye van, ha megszűnik a földműves státusz

Aki bármely okból megszünteti a földműves státuszát, azzal szemben hatósági eljárás indul.

Ez alól azonban értelemszerűen lesz egy kivétel: aki gazdaságátadási szerződést köt, annak ugyan megszűnik a földműves státusza, de mentesül a hatósági szankció alól.

Öko, vetőmag, állattartó vagy kertészet

Aki ezekre az elővásárlási vagy előhaszonbérleti ranghelyekre hivatkozik, annak további kötelezettségei vannak a földszerzést követően. Ilyen például az az eset, amikor valaki ökogazdálkodásra hivatkozva szerzett földet, annak 10 évig kell ilyen tevékenységet végeznie a területen.

Ha a fentiekben bemutatott esetekben nem tartják be az előírásokat és a hatóság emiatt bírságot szab ki az új tulajdonossal vagy új földhasználóval szemben, akkor a továbbiakban újabb földet sem adásvétellel, sem haszonbérlettel 5 évig nem szerezhet.

Lényeges, hogy a hatóság először csak felszólítással él, és csak ennek elmulasztása esetén következik be a fenti szankció – áll a MAGOSZ tájékoztatójában.